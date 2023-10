Świat ewakuuje turystów z Izraela, ale te linie lotnicze wciąż tam latają

W poniedziałek spadały ceny akcji linii lotniczych. Najbardziej potaniały papiery British Airways (-4,8 proc.), Lufthansy (- 3,8 proc.) oraz Ryanair (-3,2 proc.). To reakcja na ograniczenie siatki połączeń, ale również na skok cen ropy naftowej, a co za tym idzie – także paliwa lotniczego. Przewoźnicy będą także zmuszeni do omijania izraelskiej przestrzeni powietrznej. Choć jest ona stosunkowo mała, spowoduje to kolejną komplikację dla samolotów przelatujących do głównych centrów przesiadkowych w Zatoce Perskiej. Przestrzeń powietrzna Syrii na północy od lat pozostaje zamknięta.

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) wydała tzw. Biuletyn Informacyjny o Strefie Konfliktu dla izraelskiej przestrzeni powietrznej. Czytamy w nim: „Zaleca się, aby operatorom lotniczym zapewniono solidną ocenę ryzyka, a im samym wysoki poziom planowania awaryjnego dla operacji. Przewoźnicy muszą być także przygotowani na to, że władze izraelskie mogą wydać kolejne instrukcje z bardzo małym wyprzedzeniem” – czytamy w instrukcji EASA.

Ataki możliwe w każdej chwili

Po rekomendacji amerykańskiego regulatora rynku lotniczego, FAA, aby przewoźnicy, zanim wystartują do Izraela, skrupulatnie ocenili bezpieczeństwo tych operacji, połączenia z Tel Awiwem zawiesiły wszystkie linie lotnicze z USA. „Należy oczekiwań poważnych opóźnień, a operatorzy powinni dobrze wyliczyć swoje potrzeby paliw” — czytamy w informacji FAA.

Przewodniczący związku pilotów w American Airlines, Ed Sicher, wezwał załogi, aby odmawiały latania do Izraela do czasu, aż sytuacja tam się nie uspokoi. – Byłoby nierozsądne i niewłaściwe świadome narażanie załóg i pasażerów, i utrzymywanie połączeń z miejscem, w którym toczą się walki – podkreślił.

Sicher wskazał jednocześnie, że Departament Stanu ocenił sytuację w Izraelu jako trudną do przewidzenia, bo dosłownie w każdej chwili i bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, może tam dojść do ataku rakietowego.