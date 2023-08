LOT leci po najwyższy zysk w historii. Pomogło wyjątkowo dobre lato

Objął to stanowisko na początku czerwca 2023 i teraz bardzo ostrożnie wypowiada się o planach przewoźnika. Wiadomo jedynie, że wkrótce uruchomione zostaną połączenia na trasie Warszawa-Rzym, bo popyt na takie loty z Radomia przekonał, że to dobry pomysł. Od lutego 2024 mają ruszyć loty do Taszkientu.

W 2022 r. Polskie Linie Lotnicze LOT wypracowały zysk netto w wysokości niemal 114 mln zł. Natomiast planowany miliard pozwoli bez napięć spłacić pierwszą ratę pomocy publicznej, czyli 450 mln złotych. Cała pomoc, jaką otrzymał polski przewoźnik podczas pandemii Covid-19, to 1,8 mld złotych.

Natomiast jak zamierza spłacić resztę i jakie nowe kierunki zamierza otwierać, oraz kiedy i od którego producenta zamierza pozyskać nowe samoloty, mamy dowiedzieć się z nowej strategii, która zostanie opublikowana 5 października. Wiadomo jedynie, że spłata pieniędzy pożyczonych od państwa jest dla LOT-u priorytetem - jak mówił wiceminister Maciej Małecki. .