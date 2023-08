System łączności na kolei to dla intruzów łatwy łup

Choć według danych, do których dotarliśmy, podobnych wypadków zatrzymań tylko w 2021 r. miało być w Polsce kilkaset – to w stanie zagrożenia z powodu konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą weekendowe wydarzenia odbiły się dużym echem. Oliwy do ognia dolewał rząd. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, nie wykluczał ingerencji obcego państwa.

Czytaj więcej Przestępczość Pociągi stawały po sygnale radio-stop. Policja zatrzymała dwie osoby Podlaska policja poinformowała, że zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z nieuprawnionym nadawaniem sygnałów radio-stop. W ostatnim czasie w Polsce odnotowano incydenty, które doprowadziły do zatrzymania pociągów osobowych i towarowych.

Wprawdzie nikomu nic się nie stało, ale zatrzymania pociągów wywołały dodatkowe komplikacje. Od razu pojawiły się komentarze, że nie doszłoby do tej sytuacji, gdyby kolej dysponowała systemem zleconym przez PKP PLK. – Ten system (GSM-R – red.) ograniczyłby takie „proste” problemy – uważa dr Łukasz Olejnik, niezależny badacz i konsultant cyberbezpieczeństwa, były doradca ds. cyberwojny w Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża.

Analogowa czkawka

Według niego w wypadku weekendowych zatrzymań pociągów nie można mówić o zhakowaniu kolejowego systemu. – Nie ma tu mowy o cyberataku, nie ma żadnego hakowania, żadnego przełamywania zabezpieczeń systemów IT. To system radiowy, w pełni analogowy i nieposiadający wbudowanych funkcji bezpieczeństwa. Tak go zaprojektowano. Mniej więcej tak jak pilot do telewizora w odbiorniku zakupionym w latach 90. I teraz odbija nam się to czkawką. Bo o ile dziś telewizora już nie trzeba w domu trzymać, to punktualne podróże kolejowe jednak są użytecznym rozwiązaniem – komentuje Olejnik.

– Oceniam, że uczeń drugiej klasy technikum energetycznego jest w stanie w pełni wykonać wszystkie potrzebne kroki. Oczywiście, w niektórych przypadkach mogą to zrobić osoby nawet młodsze. Jest to trywialne – uważa.

Jak tłumaczy, chodzi o wywołanie sygnału złożonego z dwóch tonów z przerwami między nimi. – Dwie sekwencje emitowane na częstotliwości 150,100 MHz powodują hamowanie pociągu. Sam ton wygenerowałem sobie w ok. minutę. Oczywiście, nie testowałem tego w praktyce – byłoby to nieodpowiedzialne i nielegalne – mówi ekspert.