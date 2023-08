LOT poprawia swoją ofertę. Współpraca z kolejną firmą

Wiadomo, że nie jest to ostatnia taka umowa polskiego przewoźnika, który wyraźnie zaczął poprawiać jakość produktów na pokładzie. - Zaproszenie Phenomé do współpracy jest kolejnym etapem zmian w ofercie, jakie wprowadzamy - mówi Izabela Leszczyńska, Dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience.

Polska linia robi to w momencie, kiedy konkurencja oszczędza na wszystkim. Ostatnio np. fiński Finnair ogłosił zmniejszenie limitu bezpłatnego bagażu, jaki pasażerowie klasy biznes mogą nadać do luku i wnieść na pokład. Inne linie rygorystycznie mierzą i ważą każdą torebkę, a niektóre nie podają podróżnym nawet darmowej szklanki wody, zaś ich samoloty nie do końca są sprzątane, bo z oszczędności robią to same załogi. W tej sytuacji LOT leci w drugą stronę.

Phenomé dostarczy pasażerom klasy biznes nie tylko same kosmetyki ze swojej jabłkowej linii, w których woda została zastąpiona hydrolatami, czyli składnikami aktywnymi pozyskiwanymi z roślin, ale i bawełniane kosmetyczki z haftowanym logo przewoźnika. - Wszystkie zmiany wprowadzane w duchu LOT Destination ECO są spójne z polityką mojej firmy – podkreśliła Aldona Luterek, dyrektor generalna Phenomé.

W czerwcu 2023 roku LOT i Krosno Glass ogłosiły długofalową współpracę w zakresie dostaw szkła na pokłady samolotów w klasach biznes i ekonomicznej premium. W barwy Krosna został przemalowany jeden z samolotów LOT.