„The Grand Tour”: Ostatnia podróż Jeremy'ego Clarksona i spółki

Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May utworzyli z „Top Gear” program kultowy

Program „Top Gear” był jednym z najpopularniejszych programów brytyjskiej stacji BBC. Choć tematyką programu była motoryzacja, to charyzma trójki prowadzących szybko znalazła im wielką rzesze fanów niekoniecznie pasjonujących się na co dzień motoryzacją. Kontrowersyjne wypowiedzi oraz żarty nierzadko stawały się tematami ogólnokrajowych, publicznych oraz politycznych dyskusji. Clarkson przedstawił kiedyś w „Top Gear” swoją wersję reklamy niemieckiego Volkswagena Sciroco, w której pokazano Polaków uciekających przed niemiecką inwazją, co nawiązywało do niemieckiego ataku na Polskę w 1939 roku. Na koniec na ekranie pojawiał się Volkswagen i hasło reklamowe: "Z Berlina do Warszawy na jednym baku" - przy czym użył słowa "tank", które w języku angielskim oznacza zarówno "bak, cysternę", jak i "czołg" (a więc hasło można było odczytać jako "Z Berlina do Warszawy na jednym czołgu").



Odejście Clarksona, Hammonda oraz Maya z „Top Gear” zostało odebrane przez fanów jako koniec pewnej ery w świecie programów telewizyjnych. Teraz ich wspólna przygoda na ekranie dobiega końca. Każdy z nich ma skupić się na własnych projektach, takich jak np. osiągający dużą popularność serial „Farma Clarksona” dostępny na Prime Video.