Andrzej Seweryn, aktor, reżyser, pedagog, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie miał szczególny powód do radości. To już drugi w tym roku wyjazd na Wybrzeże uwieńczony ważnym wyróżnieniem. Przed dwoma miesiącami w Gdańsku prezydent Francji Emmanuel Macron uznał go za bohatera dwóch narodów Polski i Francji, zrównał z Chopinem i Curie-Skłodowską i wręczył nagrodę Ministrów Spraw Zagranicznych im. Bronisława Geremka. Teraz, w Sopocie przyznano Sewerynowi nagrodę za całokształt twórczości, w której, jak sam przyznał, ważną rolę odgrywał Teatr TV.

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Andrzej Seweryn zaczynał od Fredry

A zaczęło się od 1968 r., kiedy to Andrzej Seweryn pojawił się jako Birbancki w „Dożywociu” w reżyserii Jacka Woszczerowicza. Potem Jan Świderski zaproponował mu tytułową postać w „Głupim Jakubie” Rittnera i Willi’ego w „Niemcach” Kruczkowskiego, Bohdan Korzeniewski – Gustawa w „Ślubach panieńskich”. Na szczególną uwagę w jego telewizyjnym dorobku zasługują postacie szekspirowskie, zwłaszcza tytułowy Ryszard III w reżyserii Feliksa Falka czy Koriolan u Mirosława Borka, trudno pominąć też molierowskiego „Don Juana” czy Mrożkowego „Krawca”.

Ten korowód prawie 50 postaci telewizyjnych kończy „Deprawator”, czyli Witold Gombrowicz w autorskiej sztuce Macieja Wojtyszki oraz tytułowy Biedermann w reżyserskim debiucie Jana Holoubka. W Teatrze TV Andrzej Seweryn pojawił się też jako reżyser „Tartuffe’a” i „Antygony”. I jak sam przyznał, mimo „nagrody za całokształt” przygoda z Teatrem TV to z pewnością niezamknięty rozdział w jego karierze.

Danutę Stenkę odkryła Izabela Cywińska

Na fenomen Danuty Stenki, dziś aktorki Teatru Narodowego już dawno zwróciła uwagę Izabella Cywińska i to ona w 1990 r. zaproponowała jej postać Damy Dworu w „Cyklopie” Terleckiego, a potem Nataszy w „Skrzywdzonych i poniżonych” Ibsenowskiej „Nory” i „Cudzej żony” Dostojewskiego. Najchętniej obsadzał aktorkę w telewizyjnych przedstawieniach Tomasz Zygadło, u którego grała Katherine w „Tajemnej ekstazie” Hare’a, Lokatorkę w „Moralności pani Dulskiej”, Księżnę w „Moskwie-Pietuszkach” Jerofiejewa, Właścicielkę sklepu w „Elegii dla jednej pani” Millera. Robert Gliński zaproponował jej Ewę w „Księdze Raju””, a Mariusz Treliński tytułową Adriannę Lecouvreur. Stenka była szekspirowską Kaśką Złośnicą u Warlikowskiego i Lady Milford w schillerowskiej „Intrydze i miłości” u Prusa.

Największym zaskoczeniem dla telewizyjnych teatromanów była z pewnością zagrana w 2022 postać tytułowego „Krawca” w sztuce Sławomira Mrożka, którą wcześniej zagrał z wielkim powodzeniem także w Teatrze TV drugi tegoroczny laureat Wielkiej Nagrody za całokształt twórczości, Andrzej Seweryn.

Nagrodę „Dwóch teatrów” dla dwóch Krawców – to mogło się zdarzyć tylko u Mrożka.