Władze Warszawy kontynuują odwoływanie Moniki Strzępki

- Rozpoczynając proces odwoływania dyrektorki Teatru Dramatycznego Moniki Strzępki, wystąpiliśmy o opinie dotyczącą odwołania. Z pięciu, na które czekaliśmy, cztery przychylają się do naszej decyzji – powiedział „Rzeczpospolitej” Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury Warszawy. – Nasze zapytania skierowaliśmy m. in. do dwóch związków zawodowych działających w Dramatycznym. Jeden ze związków pozytywnie zaopiniował odwołanie dyrektorki, czekamy na opinię drugiego. Trwa okres świąteczny, stąd pewnie zwłoka — dodał.



Monika Strzępka ma zostać odwołana ze stanowiska do 31 grudnia

Przypomnijmy, że 14 grudnia wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra poinformowała na Facebboku, że „mamy ustną deklarację o rezygnacji z funkcji dyrektorki z dniem 31 grudnia br.”. Już wtedy żaden dokument do Urzędu Miasta nie dotarł, w związku z tym władze miasta rozpoczęły procedurę związaną z odwołaniem Moniki Strzępki.

Czytaj więcej Teatr Monika Strzępka kontratakuje: proces i żądanie wobec Warszawy Monika Strzępka oświadczyła, że wniosła pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Agnieszce Szpili. Zamierza również dochodzić ochrony dóbr wobec innych osób. Wezwała władze Warszawy do przedstawienia podstaw wszczęcia procedury odwołania ze stanowiska dyrektorki.

W tym celu urząd Warszawy zwrócił się o opinię m. in. do ministra kultury i dziedzictwa Narodowego, Związku Artystów Scen Polskich, Związku Zawodowego Aktorów Polskich, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz związków zawodowych działających w Teatrze Dramatycznym.