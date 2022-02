Kilkudziesięciu szefów teatrów w Austrii, Niemczech i Szwajcarii zaapelowało do zarządu województwa małopolskiego i Ministerstwa Kultury o pozostawieniu na stanowisku dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego.

Napisali: “Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, od początku swego istnienia jeden z najważniejszych teatrów w Polsce, znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji: wszczęto procedurę odwołania jego dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego. W połowie kadencji, bez podstaw merytorycznych, artystycznych ani prawnych do takiego zwolnienia. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jest w najlepszej od lat kondycji artystycznej, rośnie jego uznanie i sukcesy. Od tego roku miał być współprowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co uczyniłoby z niego instytucję narodową. W listopadzie odbyła się premiera kwintesencji dramatu polskiego romantyzmu “Dziady” Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej".

Czytaj więcej Teatr Artyści przeciw cenzurze zarządu województwa małopolskiego Dwie najważniejsze organizacje zrzeszające polskie teatry i ich dyrektorów - Unia Polskich Teatrów i Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów - piszą do Zarządu Województwa Małopolskiego ws. Teatru Słowackiego, protestując przeciwko odwoływaniu dyrektora Teatru im. Słowackiego Krzysztofa Głuchowskiego.

Dalej czytamy w liście, że “czysto romantyczny tekst stał się potężnym głosem w dyskusji z naszym współczesnym świecie i kondycji dzisiejszej podzielonej Polski. Inscenizacja została uznana za najgorętszy spektakl minionego roku, wielu uważa ją za arcydzieło, a bilety wyprzedały się na kilka miesięcy. Spektakl nie znalazł jednak uznania wśród polityków rządzącej Polską partii Prawo i Sprawiedliwość. Dyrektorka Małopolskiego Kuratorium Oświaty wydała oświadczenie, które zdecydowanie zniechęca nauczycieli i uczniów do chodzenia na spektakl. Minister oświaty nazwał go „dziadostwem”, a minister kultury zajął zdystansowane stanowisko. Żaden z nich nie widział sztuki.

Niemieccy dyrektorze przypominają, że “wkrótce po premierze przerwano zaawansowane negocjacje w sprawie współzarządzania teatrem przez Ministerstwo Kultury, co skutkuje dla teatru stratą obiecanych na ten rok 3 mln zł. Napięcie wokół teatru i “Dziadów” rosło. Zwiększyło się jeszcze bardziej, gdy w geście ludzkiej solidarności po spektaklach zaczęli wchodzić na scenę aktorzy ze zdjęciami dzieci z rodzin uchodźców, ginących na pograniczu polsko-białoruskim i gdy Maria Peszek, wspaniała artystka otwarcie wspierająca Ruch LGBT+, krytyczna wobec polityki nienawiści panującej w Polsce, mocno nielubiana przez władze, została zaproszony do teatru na jeden koncert”.

List kończą wyrazy poparcia dla szefa krakowskiego teatru. “My, niżej podpisani, gorąco popieramy Krzysztofa Głuchowskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz prawo do wolności artystycznej w Polsce, wielokrotnie zagrożone lub zawieszane w podobnych sprawach od 2016 roku. Od Zarządu Województwa Małopolskiego domagamy się, by nie odwoływało Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora artystycznego, zaś od Ministerstwa Kultury RP, aby nie wycofywało wkładu finansowego przeznaczonego wcześniej na rzecz Teatru im. Juliusza Słowackiego”.

Stefan Bachmann, Artistic Director, and Thomas Jonigk, Chief Dramaturge, Schauspiel Köln

Andreas Beck, Artistic Director, Residenztheater München

Holger Bergmann, Managing Director, Fonds Darstellende Künste Germany

Carsten Brosda, President, and Claudia Schmitz, Executive Director, Deutscher Bühnenverein / German Theatre and Orchestra Association

Yvonne Büdenhölzer, Director Berliner Theatertreffen and President ITI Germany, and Thomas Engel, Executive Director ITI Germany

Peter Carp, Artistic Director, and Rüdiger Bering, Chief Dramaturge, Theater Freiburg

Stefanie Carp, Curator and Dramaturge

Amelie Deuflhard, Artistic Director, Kampnagel Zentrum für schönere Künste Hamburg

Ingo Diehl, President, Hessische Theaterakademie

Anja Dirks, Artistic Co-Director Schauspiel, Theater Basel

Hans-Jürgen Drescher, President, Theaterakademie August Everding München

Tobias Ehinger, Executive Director, Martin Lizan, Administrative Director, Heribert Germeshausen, Artistic Director Opera, Xin Peng Wang, Artistic Director Ballet, Gabriel Feltz, General Music Director, Julia Wissert, Artistic Director Schauspiel, Andreas Gruhn, Artistic Director KJT, and Marcus Lobbes, Director Akademie für Theater und Digitalität, Theater Dortmund

Stefan Hilterhaus, Artistic and Managing Director, PACT Zollverein Essen

Christian Holtzhauer, Artistic Director Nationaltheater Mannheim and Internationale Schillertage

Ulrich Khuon, Artistic Director, Birgit Lengers, DT International/RADAR OST, and David Heiligers, Dramaturge, Deutsches Theater Berlin

Joachim Klement, Artistic Director, Staatsschauspiel Dresden

Thomas Krüger and Milena Mushak, Festival Politik im Freien Theater Germany

Martin Kušej, Artistic Director, Burgtheater Wien

Fabian Langer, Coordinator, Arved Schulze, Dramaturge, and Katrin Dod, Communication Director, Bündnis internationaler Produktionshäuser / Association of International Production Houses

Shermin Langhoff, Artistic Director, Maxim Gorki Theater Berlin

Uwe Eric Laufenberg, Artistic Director, Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Matthias Lilienthal, Curator and Dramaturge

Sandro Lunin, Artistic Director Kaserne Basel and Theaterfestival Basel

Joachim Lux, Artistic Director, Thalia Theater Hamburg

Bettina Masuch, Artistic Director, tanzhaus nrw Düsseldorf und Designated Artistic Director, Festspielhaus St. Pölten

Barbara Mundel, Artistic Director, Münchner Kammerspiele

Thomas Ostermeier, Artistic Director, Schaubühne am Lehniner Platz Berlin

Matthias Pees, Artistic and Managing Director, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main and Designated Artistic Director, Berliner Festspiele

Rene Pollesch, Artistic Director, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin

Oliver Reese, Artistic Director, Berliner Ensemble

Bernd Scherer, Artistic Director, Haus der Kulturen der Welt Berlin

Carena Schlewitt, Artistic Director, HELLERAU Europäisches Zentrum der Künste Dresden

Wilfried Schulz, General Artistic Director, Düsseldorfer Schauspielhaus

Johan Simons, Artistic Director, Schauspielhaus Bochum

Christophe Slagmuylder, Artistic Director, Wiener Festwochen

Nicolas Stemann and Benjamin von Blomberg, Artistic Directors, Schauspielhaus Zürich

Kathrin Tiedemann, Artistic and Managing Director, Forum Freies Theater Düsseldorf

Anselm Weber, Artistic Director, Schauspiel Frankfurt

Karsten Wiegand, Artistic Director, Staatstheater Darmstadt

Annemie Vanackere, Artistic and Managing Director, and Aenne Quiñones, Artistic Co-Director, HAU Hebbel am Ufer Berlin