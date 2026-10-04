Jak podaje Polska Agencja Prasowa, podejrzany „lejkowaty” przedmiot dryfujący w morzu został zauważony w sobotę wieczorem przez patrol Straży Przybrzeżnej w rejonie wyspy Kustaanmiekka, kilka kilometrów od centrum Helsinek.

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Obiekt znajdował się na szlaku wodnym prowadzącym do Suomenlinny – historycznej twierdzy położonej na kilku wyspach, która jest jednocześnie jedną z dzielnic fińskiej stolicy.

Służby zabezpieczyły obszar wokół obiektu. Jak podało radio Yle, wstrzymano między innymi wieczorny rejs promu do Tallina. Miejscowa policja poinformowała natomiast, że do identyfikacji obiektu została wezwana marynarka wojenna.

Obszar zatoki u wejścia do Helsinek na przestrzeni wieków w okresach wojen był intensywnie zaminowywany. Szlaki wodne zostały jednak oczyszczone, a ich bezpieczeństwo jest stale monitorowane przez służby.