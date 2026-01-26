33 min. 52 sek.

„Rzecz w tym”: Polityka siły. Trump zmienia globalne reguły gry

64,5 proc. Polaków negatywnie ocenia domaganie się przez Donalda Trumpa kontroli nad Grenlandią – pokazuje badanie SW Research dla „Rzeczpospolitej”. W podcaście „Rzecz w tym”, Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z prof. Tomaszem Słomką, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, o tym, co ta sprawa mówi o współczesnym przywództwie, o relacjach międzynarodowych opartych na sile oraz o tym, jak w nowej globalnej układance powinna odnaleźć się Polska.

64,5 proc. Polaków negatywnie ocenia naciski Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii. Profesor zwraca uwagę, że wyniki sondażu dla „Rzeczpospolitej” pokazują coś więcej niż tylko stosunek do tej kontrowersyjnej postawy amerykańskiego prezydenta. – On pokazuje, że nie jesteśmy tak bardzo bezkrytycznie nastawieni, jeśli chodzi o nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi – ocenia Tomasz Słomka, dodając, że Polacy coraz częściej dostrzegają konsekwencje polityki USA dla własnego bezpieczeństwa.

W dalszej części rozmowy politolog tłumaczy, dlaczego Grenlandia stała się dla Donalda Trumpa symbolem nowego stylu uprawiania polityki. – Trump przywykł do tego, że funkcjonuje w biznesie – mówi profesor i podkreśla, że logika transakcji, zysku i przejęć została przeniesiona wprost do relacji między państwami. – Uznaje, że w polityce najważniejsze są transakcje. Nie ma stałych układów, nie ma przyjaźni, nie ma dozgonnych umów.

Donald Trump i Grenlandia – polityka siły zamiast reguł

Zdaniem gościa podcastu taka wizja świata jest niebezpieczna, bo podważa fundamenty porządku międzynarodowego. – Donald Trump wprowadza ten rodzaj relacji pomiędzy państwami: ja jestem silniejszy, mam więcej potrzeb, mam więcej możliwości, więc wszyscy powinni się do mnie dostosować – mówi prof. Słomka. W jego ocenie to cofanie się do logiki „stanu natury”, w którym prawo i umowy przestają mieć znaczenie.

Profesor ostrzega, że taka postawa może legitymizować agresywne działania innych mocarstw. – To otworzy roszczenia i zalegitymizuje bardzo wiele bardzo skrajnych działań w stosunkach międzynarodowych – podkreśla, wskazując na Rosję i możliwe analogie do Ukrainy, Mołdawii czy nawet Alaski. – Czy tego chcemy? – pyta wprost.