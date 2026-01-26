33 min. 52 sek.
64,5 proc. Polaków negatywnie ocenia naciski Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii. Profesor zwraca uwagę, że wyniki sondażu dla „Rzeczpospolitej” pokazują coś więcej niż tylko stosunek do tej kontrowersyjnej postawy amerykańskiego prezydenta. – On pokazuje, że nie jesteśmy tak bardzo bezkrytycznie nastawieni, jeśli chodzi o nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi – ocenia Tomasz Słomka, dodając, że Polacy coraz częściej dostrzegają konsekwencje polityki USA dla własnego bezpieczeństwa.
W dalszej części rozmowy politolog tłumaczy, dlaczego Grenlandia stała się dla Donalda Trumpa symbolem nowego stylu uprawiania polityki. – Trump przywykł do tego, że funkcjonuje w biznesie – mówi profesor i podkreśla, że logika transakcji, zysku i przejęć została przeniesiona wprost do relacji między państwami. – Uznaje, że w polityce najważniejsze są transakcje. Nie ma stałych układów, nie ma przyjaźni, nie ma dozgonnych umów.
Zdaniem gościa podcastu taka wizja świata jest niebezpieczna, bo podważa fundamenty porządku międzynarodowego. – Donald Trump wprowadza ten rodzaj relacji pomiędzy państwami: ja jestem silniejszy, mam więcej potrzeb, mam więcej możliwości, więc wszyscy powinni się do mnie dostosować – mówi prof. Słomka. W jego ocenie to cofanie się do logiki „stanu natury”, w którym prawo i umowy przestają mieć znaczenie.
Profesor ostrzega, że taka postawa może legitymizować agresywne działania innych mocarstw. – To otworzy roszczenia i zalegitymizuje bardzo wiele bardzo skrajnych działań w stosunkach międzynarodowych – podkreśla, wskazując na Rosję i możliwe analogie do Ukrainy, Mołdawii czy nawet Alaski. – Czy tego chcemy? – pyta wprost.
Marzena Tabor-Olszewska pyta, jak w tej sytuacji powinni zachować się polscy przywódcy. Tomasz Słomka zauważa, że Polska znalazła się w szczególnym momencie. – My mamy nieszczęście być świadkami bardzo trudnej koabitacji – mówi, opisując napięcia między rządem a prezydentem. Jednocześnie wskazuje, że ten dualizm może paradoksalnie stać się atutem w polityce zagranicznej.
Profesor opisuje strategię balansowania między Brukselą a Waszyngtonem. – To jest trochę jak w filozofii „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek” – mówi, zaznaczając jednak, że w dłuższej perspektywie Polska będzie musiała jasno określić swoje granice i interesy. – Trzeba będzie jednak wyraźnie powiedzieć, że pewnych rzeczy nie można zrobić.
W dalszej części rozmowy pojawia się refleksja nad kondycją demokracji i rolą opinii publicznej. – Politycy są tak między lojalnością i słupkami, a próbą wybicia się na niepodległość – ocenia Słomka, opisując paradoks współczesnej polityki, w której badania sondażowe z jednej strony determinują działania, a z drugiej wyborcy czują się ignorowani.
Rozmowa dotyka także „pop-polityki” i dominacji emocji nad kompetencjami. – Dzisiaj mam wrażenie, że polityka przede wszystkim oscyluje wokół zjawiska emocji – mówi profesor, przywołując kampanie wyborcze, w których liczy się widowiskowość, a nie przygotowanie merytoryczne. – Dokonało się na naszych oczach takie spłycenie procesów politycznych.
Rozmówcy poruszają też wątek Rosji i przywództwa autorytarnego. Tomasz Słomka nie pozostawia złudzeń co do perspektyw demokratyzacji. – Nie ma nadziei dla Rosji, dla Rosjan w takim sensie, w jakim myślelibyśmy o transformacji demokratycznej – stwierdza. Jego zdaniem rosyjska tożsamość polityczna od wieków opiera się na silnej władzy jednostki i imperializmie. – W Rosji nie ma alternatywy dla takiego reżimu, który panuje.
