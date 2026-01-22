22 min. 45 sek.

„Rzecz w tym”: Davos pod znakiem władzy. Trump, AI i nowy porządek świata

Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos było przede wszystkim forum władzy, a nie forum ekonomii – mówił w podcaście „Rzecz w tym” zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, obecny na Forum, Cezary Szymanek.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w tym roku przyciągnęło uwagę całego świata nie tyle gospodarką, ile polityką i władzą. Cezary Szymanek opowiada w podcaście „Rzecz w tym”, dlaczego to właśnie geopolityka zdominowała rozmowy w szwajcarskim kurorcie, jakie emocje wzbudzała obecność Donalda Trumpa i co Davos oznacza dziś dla globalnego biznesu oraz Polski.

Reklama Reklama

Forum pod znakiem Donalda Trumpa

Weteran Davos, były prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że od trzydziestu lat jeździ do Davos i tak dziwnego szczytu jeszcze nie widział. – Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos było przede wszystkim forum władzy, a nie forum ekonomii, a polityka nadawała ton niemal wszystkim rozmowom – relacjonuje Szymanek.

Choć oczy wielu uczestników były zwrócone na amerykańskiego prezydenta, atmosfera oczekiwania była bardziej stonowana, niż można było się spodziewać. – Nie było aż takiego wielkiego wyczekiwania na to, co powie Donald Trump – opowiada Szymanek, dodając, że w kuluarach często powtarzano, iż nie należy brać dosłownie każdej jego wypowiedzi. Jednocześnie po europejskiej stronie Atlantyku dało się wyczuć coś rzadkiego – wyraźną jedność Unii Europejskiej. – To coś rzadko spotykanego, bardzo mocna jedność i wspólna, jednolita postawa – mówi dziennikarz.

Davos to jednak nie tylko polityka najwyższego szczebla, ale też atmosfera samego miejsca. W tym roku uczestników zaskoczyła pogoda. – Trafiliśmy w okienko pogodowe przez cały tydzień. Piękne słońce, temperatura zbliżająca się nawet do 10 stopni – opowiada, przypominając, że starzy bywalcy wspominają czasy, gdy „było śniegu po kolana na całym deptaku w Davos”.