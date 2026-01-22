22 min. 45 sek.
Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w tym roku przyciągnęło uwagę całego świata nie tyle gospodarką, ile polityką i władzą. Cezary Szymanek opowiada w podcaście „Rzecz w tym”, dlaczego to właśnie geopolityka zdominowała rozmowy w szwajcarskim kurorcie, jakie emocje wzbudzała obecność Donalda Trumpa i co Davos oznacza dziś dla globalnego biznesu oraz Polski.
Weteran Davos, były prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że od trzydziestu lat jeździ do Davos i tak dziwnego szczytu jeszcze nie widział. – Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos było przede wszystkim forum władzy, a nie forum ekonomii, a polityka nadawała ton niemal wszystkim rozmowom – relacjonuje Szymanek.
Choć oczy wielu uczestników były zwrócone na amerykańskiego prezydenta, atmosfera oczekiwania była bardziej stonowana, niż można było się spodziewać. – Nie było aż takiego wielkiego wyczekiwania na to, co powie Donald Trump – opowiada Szymanek, dodając, że w kuluarach często powtarzano, iż nie należy brać dosłownie każdej jego wypowiedzi. Jednocześnie po europejskiej stronie Atlantyku dało się wyczuć coś rzadkiego – wyraźną jedność Unii Europejskiej. – To coś rzadko spotykanego, bardzo mocna jedność i wspólna, jednolita postawa – mówi dziennikarz.
Davos to jednak nie tylko polityka najwyższego szczebla, ale też atmosfera samego miejsca. W tym roku uczestników zaskoczyła pogoda. – Trafiliśmy w okienko pogodowe przez cały tydzień. Piękne słońce, temperatura zbliżająca się nawet do 10 stopni – opowiada, przypominając, że starzy bywalcy wspominają czasy, gdy „było śniegu po kolana na całym deptaku w Davos”.
Ważnym wątkiem rozmowy są tematy stricte biznesowe. Jak podkreśla wysłannik „Rzeczpospolitej”, dyskusje w Davos zmieniały się z dnia na dzień. – We wtorek wszyscy zastanawiali się, co dalej będzie ze światem, co dalej będzie z NATO, natomiast po środowym wystąpieniu Trumpa i uspokajających sygnałach geopolitycznych, biznes rzeczywiście zaczął wychodzić na sam początek i na czoło wszelakich rozmów.
Numerem jeden okazała się sztuczna inteligencja. Szymanek przytacza słowa liderów globalnego biznesu, które najmocniej wybrzmiały w Davos. Szef NVIDII Jensen Huang miał mówić, że „AI i robotyka to szansa raz na pokolenie”. Z kolei Jamie Dimon ostrzegał: – AI musi być wdrażana odpowiedzialnie, żeby nie zniszczyć ładu społecznego i nie doprowadzić do wykluczenia zbyt dużej części społeczeństw.
Drugim kluczowym tematem była przyszłość Europy i jej konkurencyjność. W Davos mocno wybrzmiały słowa Ursuli von der Leyen, która wskazywała, że to moment na budowę nowej Unii Europejskiej. W tle pojawiał się też raport Mario Draghiego o konkurencyjności europejskiej gospodarki. – Obecność Donalda Trumpa w Białym Domu jest chyba największym, najmocniejszym środkiem dopingującym dla Unii Europejskiej – zauważa Szymanek.
Nie zabrakło również wątku deregulacji. Gość podcastu cytuje Matiego Staniszewskiego z Eleven Labs, który mówił: – Jeżeli w Unii Europejskiej przedsiębiorcy będą mogli zakładać firmy nie w 24 miesiące, ale w dwa miesiące, to większość rzeczy z Doliny Krzemowej ma szansę dziać się właśnie w Unii Europejskiej.
W rozmowie pojawia się także temat energii i surowców. – widzimy efekty transformacji energetycznej, czyli spadku zużycia ropy naftowej – zauważył Szymanek i dodał, że jednocześnie rośnie znaczenie krajów bogatych w surowce potrzebne do produkcji czipów. – Ta gra o zasoby tych surowców dopiero się zaczyna – zaznacza.
Minister finansów Andrzej Domański miał niezwykle napięty kalendarz spotkań, a Polska była postrzegana jako „disruptive country, czyli kraj, który będzie łamał dotychczasowe zasady po to, żeby europejską gospodarkę uwolnić z deregulacyjnych dyby”. Z kolei minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przyznał, że koncepcja polskiego domu w Davos „jest całkiem dobra i absolutnie warta rozważania”.
Na koniec Szymanek przywołuje głos polskiego biznesu. Adam Sikorski z Unimotu mówił: – Przyjechałem tutaj, aby przewidzieć nieprzewidywalne.
Jak zauważył gość podcastu w Davos biznesów się nie dopina. – Tu się je zaczyna – stwierdził. Kluczowe są rozmowy, networking i narracja, jaka stoi za krajem czy firmą.
