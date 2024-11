Airbus Aeroflotu lecący do Turcji został zmuszony do zawrócenia na lotnisko Szeremietiewo po włączeniu się automatycznego czujnika spadku ciśnienia. To kolejna groźna awaria samolotu rosyjskich linii w tym roku. W 2023 r takich zdarzeń było blisko 700. Od wojny Putina Rosja jest obok Bhutanu, Demokratycznej Republiki Konga i Liberii najniebezpieczniejszym krajem do lotów cywilnych.