Prezydent do dziś komunikuje się poprzez Telegram ze swoimi współpracownikami

Durow zdobył dużą sympatię na Zachodzie po tym, jak odmówił FSB przekazania szyfrów, które pozwoliłyby Kremlowi identyfikować tych, którzy sprzeciwiają się rosyjskiej dyktaturze. Podobnie postąpił, gdy tego samego chciały władze Iranu. To spowodowało, że jego komunikator stał się ulubionym sposobem wymiany myśli w krajach byłego ZSRR, także zresztą przez rosyjskie i ukraińskie wojsko. Przyczyniła się do tego także zasada działania Telegrama, gdzie bardzo łatwo dotrzeć do grup o określonym profilu.

Jednak inaczej niż amerykańskie komunikatory, jak X czy WhatsApp, Telegram odmawiał wszelkiej współpracy z władzami śledczymi krajów demokratycznych odnośnie do spraw o charakterze czysto kryminalnym.

Ze względu na właściwie zupełny brak moderowania wymiany informacji, od zeszłego roku członkowie francuskiego rządu mają zakaz komunikowania się poprzez Telegram. Tyle że od 2010 roku aż do dziś po to narzędzie sięga sam Macron. Prezydent najwyraźniej docenia utrzymanie przez Durowa pełnej dyskrecji. Ale to też część szerszego sposobu bycia francuskiego przywódcy, który wielokrotnie przyjmował w Pałacu Elizejskim Elona Muska czy Marka Zuckerberga. Widział się też w sekrecie z właścicielem Ubera Travisem Kalanickiem u szczytu konfliktu między francuskimi taksówkarzami a globalną firmą przewozową. Prezydent uważa, że Francja, i szerzej Unia, musi nadrobić zapóźnienia technologiczne wobec USA i Chin, i spotyka się z najlepszymi, aby rozpoznać, jak to zrobić.