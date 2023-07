Ukraiński prezydent w ostatnich dniach odwiedził kilka stolic państw NATO, żeby przekonać je do jak najdalej idących zobowiązań. W sobotę był w Turcji, gdzie usłyszał ważne słowa. – Bez wątpienia Ukraina zasługuje na to, aby być w NATO – powiedział prezydent Recep Erdogan, który zwykle lawiruje między interesami Moskwy i Kijowa. I wreszcie wypowiedź słynącego z ostrożności sekretarza generalnego NATO. – Oczekuję, że przywódcy sojuszu potwierdzą, że Ukraina zostanie członkiem NATO – powiedział Jens Stoltenberg.

Co w Wilnie usłyszy Ukraina na temat swojego członkostwa w NATO?

Zatem ze wszystkich stron Ukraina słyszy o poparciu dla ostatecznego celu, jakim ma być członkostwo w NATO. Istnieją jednak poważne różnice w sformułowaniu tego idącego dalej niż deklaracja bukareszteńska zaproszenia. Jest już prawie zgoda, żeby zrezygnować z tzw. MAP (ang. Membership Action Plan), czyli zatwierdzonego w Bukareszcie standardowego planu dochodzenia do członkostwa. Kijów chciałby, żeby jasno stwierdzono, że jak wojna się skończy, to Ukraina automatycznie wchodzi do NATO i ma tu poparcie państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale też Wielkiej Brytanii i – to znacząca zmiana stanowiska – Francji. Do ostrożności nawołują natomiast USA i Niemcy oraz tradycyjnie już sympatyzujące wręcz z Rosją – Węgry.

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz zachęca do „trzeźwego spojrzenia na obecną sytuację”, a amerykański prezydent stwierdził: „Nie sądzę, żeby Ukraina była gotowa do członkostwa w NATO”. Nieoficjalnie również inne państwa zalecają ostrożność. Czyli „tak” dla zaproszenia Ukrainy w sposób bardziej zdecydowany niż w Bukareszcie, ale nie dla automatyzmu. Argumentują, że po pierwsze, trzeba sobie zostawić możliwość oceny sytuacji w Ukrainie na moment jej wchodzenia do NATO, a nie przesądzać już teraz.

Po drugie, obawiają się, że Ukraina mogłaby od razu przywołać artykuł 5 i wciągnąć NATO w wojnę z Rosją. Wreszcie, po trzecie, wskazują, że taka obietnica może być złudna. Bo i tak do członkostwa potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich sojuszników, co wymaga ratyfikacji przez parlamenty narodowe. A że to trudne i zależne od aktualnej sytuacji, przekonała się Szwecja, którą zaproszono rok temu na szczycie w Madrycie. I do tej pory członkiem NATO nie jest.

Rada NATO–Ukraina na osłodę

Na osłodę zostanie stworzona nowa instytucja – Rada NATO–Ukraina, która będzie się systematycznie spotykać. Ponadto sojusz będzie udzielał Ukrainie pomocy w wysyłce sprzętu, ale nie śmiercionośnego.