Wojna generałów. Kto będzie nowym dyktatorem Sudanu?

Na ich czele stoją dwaj najważniejsi sudańscy generałowie – Abdel al-Fattah Burhan (numer jeden w armii od czasu obalenia Baszira i numer jeden w Radzie Suwerennej, przywódca puczu z 2021 r., w czasie którego aresztowano kilkuset polityków, w tym premiera) i Mohamed Hamdan Dagalo, zwany Hemetim (dowódca RSF, numer dwa w Radzie).

Dym nad budynkami mieszkalnymi we wschodniej części Chartumu fot. AFP

– Wcześniej współpracowali, ale władza jest słodka, dlatego wszczęli walkę o nią. Nie stało się to nagle. RSF rozbudowała się od czasu obalenia Baszira, nie tylko militarnie – z kilku tysięcy żołnierzy do 100 tysięcy – ale też gospodarczo i politycznie. Teraz doszła do wniosku, że może przejąć władzę, a Hemetiego uczynić prezydentem – mówi „Rzeczpospolitej” Adil Abdel Aati, opozycyjny polityk sudański, mieszkający w Polsce. Jest liderem niewielkiej koalicji liberalnej Sudan Przyszłości.

Jak podkreśla, jego ugrupowanie jako jedyne wydało oświadczenie w sprawie walk między generałami, inne wolą milczeć. – W tym starciu przegrywa Sudan, obaj powinni odejść i zostać rozliczeni, stoimy po stronie zwykłych żołnierzy i protestujemy przeciw zrzucaniu bomb na zwykłych ludzi. W Sudanie powinien być prawdziwy rząd cywilny, nie może być wielu armii – mówi Aati, ale nie ma złudzeń: o przemianach demokratycznych trzeba zapomnieć na dłużej. – Należy się spodziewać dyktatury wojskowej, mniej lub bardziej jawnej. Cywile i tak zostali zmarginalizowani. Teraz Rada Suwerenna to sami wojskowi. Generał, który wygra, rozprawi się z przeciwnikami i wojskowymi, i politycznymi – dodaje.

Obie strony oskarżają się o rozpoczęcie sobotnich walk w Chartumie. Zagraniczne media i analitycy nie mają zbyt wielu niezależnych źródeł informacji o wydarzeniach w Sudanie. Generał Burhan powiedział telewizji Al-Dżazira, że w sobotę rano oddziały RSF zaatakowały jego rezydencję, która znajduje się na terenie kwatery naczelnego dowództwa armii. Zapewniał, że najważniejsze budynki armii i pałac prezydencki są pod jego kontrolą, ale nie było jasne, skąd wygłasza te zapewnienia.

Jego rywal, generał Dagalo, również w Al-Dżazirze oskarżył armię, że to ona pierwsza zaatakowała RSF na przedmieściach stolicy.