Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 404 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Jewgienij Prigożyn twierdzi, że Rosjanie zajęli budynek będący siedzibą władz Bachmutu.

- Jeśli chodzi o nasze postępy na froncie, nie mogę powiedzieć, kiedy będziemy gotowi na bardzo konkretne rzeczy - powiedział w poniedziałek Zełenski podczas roboczej wizyty w obwodzie czernihowskim.

- Ale przygotowujemy się, żebyśmy byli silni w walce i dokonali deokupacji naszej ziemi. Trudno powiedzieć, jak i kiedy to nastąpi - dodał prezydent Ukrainy.

- Nie będę mówił o konkretnych rzeczach, ponieważ nie możemy dać terrorystom z Federacji Rosyjskiej możliwości przygotowania się do naszych metod i kroków w kierunku deokupacji - zastrzegł.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy i na pewno ją przeprowadzi. - Zrobimy to, a oni (żołnierze rosyjscy - red.) muszą to wiedzieć. Mają jeszcze czas, aby odejść, w przeciwnym razie ich zniszczymy - oświadczył prezydent Ukrainy.

Jak informowała Kancelaria Prezydenta RP, w środę 5 kwietnia Wołodymyr Zełenski złoży oficjalną wizytę w Polsce. Rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy mają dotyczyć kwestii bezpieczeństwa oraz gospodarczych, m.in. sprawy odbudowy Ukrainy po wojnie.