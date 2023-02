Informację na temat testów podał portal RBC Ukraina, który powołał się na oświadczenie ambasadora Ukrainy w Izraelu Jewhena Kornijczuka.

Reklama

Dyplomata mówił, że obecnie w Kijowie wykorzystywany jest "raczej prosty" system ostrzegania ludności cywilnej, który jest uruchamiany po wykryciu startu rosyjskich samolotów bojowych z terytorium Białorusi, zdolnych do odpalenia pocisków rakietowych na cele na Ukrainie. W takiej sytuacji w mieście uruchamiany jest alarm powietrzny, a wszyscy mieszkańcy wzywani są do udania się do schronów.

Czytaj więcej Polityka Terlecki: Europa jest rozbrojona i mentalnie, i militarnie, nie jest przygotowana do wojny Jeśli Ukraina wygra wojnę z Rosją, stanie się jednym z najsilniejszych militarnie państw w Europie - ocenił szef klubu PiS Ryszard Terlecki. W rozmowie z Polskim Radiem ocenił, że powojenny sojusz polsko-ukraiński będzie można porównywać z duetem Francja-Niemcy.

Tymczasem w Izraelu, mówił ambasador, działa bardziej nowoczesny system radarów, które pozwalają dokładnie określić dokąd leci rakieta lub dron, w związku z czym alarm ogłaszany jest wówczas tylko w zagrożonym atakiem rejonie. Sygnał syreny informuje także, ile czasu pozostało do uderzenia.

Reklama

- Oczywiście taki system jest nam potrzebny, a prace nad nim trwają od czterech miesięcy - powiedział Kornijczuk, cytowany przez RBC. Dodał, że pilotaż dla Kijowa zakończy się w ciągu trzech miesięcy.