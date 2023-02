Chcąc zrekompensować rosnące koszty energii, rządy na całym świecie wydały w zeszłym roku ponad 1 bilion dol. na dotacje do paliw kopalnych i energii elektrycznej. To rekord. Dotacje do cen energii elektrycznej podwoiły się. Subsydia te były szczególnie widoczne w Europie – wynika z ostatniego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Ten trend może utrzymać się także w tym roku.