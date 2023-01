Fińskie MSZ: Podczas aplikacji do NATO Finlandia będzie "trzymać się" Szwecji

Finlandia trzyma się planu przystąpienia do NATO w tym samym czasie co Szwecja i ma nadzieję, że zrobi to nie później niż w lipcu - powiedział w poniedziałek fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto.