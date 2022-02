Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że mają dowody na to, iż Rosja opracowała plan, zatwierdzony na wysokich szczeblach w Moskwie, który stworzy pretekst do inwazji na Ukrainę. Plan ma zakładać przypisanie ataku ukraińskim służbom. Mógłby pochłonąć ofiary we wschodniej Ukrainie, ale także w Rosji.