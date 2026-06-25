Uczestnikom badania, którego wyniki opublikowano w czwartek zadano pytanie „czy Pana/Pani zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?”.

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Sondaż: 35,3 proc. ankietowanych za członkostwem Ukrainy w UE. 59,7 proc. jest przeciw

8,4 proc. badanych odpowiedziało, że Ukraina „zdecydowanie” powinna dołączyć do UE, a 26,9 proc. było zdania, że „raczej tak”. Łącznie, za przynależnością Ukrainy do UE opowiedziało się 35,3 proc. ankietowanych

Według 32,3 proc. respondentów, Ukraina „zdecydowanie nie” powinna wejść do Unii. 27,4 proc. badanych oceniło, że „raczej nie” powinna. Oznacza to, że rozszerzeniu UE o Ukrainę sprzeciwia się 59,7 proc. badanych.

5 proc. uczestników sondażu nie miało zdania w tej kwestii.

Sondaż dla Radia ZET zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 12 i 13 czerwca, na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

Ukraina formalnie stara się o członkostwo w UE od momentu wybuchu wojny

Ukraina (równocześnie z Mołdawią) uzyskała status kraju kandydujących do UE w 2022 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy państw UE wydali w grudniu 2023 r., jednak otwarcie pierwszych rozdziałów wymagało dalszych uzgodnień między państwami członkowskimi. Rozmowy przyspieszyły po tym, jak Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego klastra, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez Petera Magyara.

15 czerwca w Luksemburgu formalnie otwarto pierwszy klaster negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, tzw. Fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Spośród sześciu klastrów negocjacyjnych, właśnie klaster obejmujący wspomniane już kwestie fundamentalne, takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji, otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.