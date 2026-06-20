Największa grupa respondentów – 33,7 proc. – oceniła stosunek Zełenskiego do Polski jako raczej negatywny. Kolejne 24,6 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie negatywny”. Oznacza to, że łącznie 58,3 proc. ankietowanych postrzega nastawienie ukraińskiego prezydenta wobec Polski w negatywny sposób.

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Sondaż o Wołodymyrze Zełenskim. Wyborcy koalicji rządzącej są bardziej podzieleni

Pozytywną opinię na temat stosunku Zełenskiego do Polski wyraziło 30,1 proc. respondentów. Odpowiedź „raczej pozytywny” wskazało 27,4 proc. badanych, natomiast „zdecydowanie pozytywny” – 2,7 proc. Z kolei 11,6 proc. ankietowanych nie miało zdania lub wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Respondenci odpowiadali na pytanie: „Jaki, Pana/Pani zdaniem, jest stosunek Wołodymyra Zełenskiego do Polski?”.

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Widoczne są wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi elektoratami. Wśród wyborców obozu rządzącego – obejmującego KO, Lewicę, PSL oraz Polskę 2050 – łącznie 41 proc. badanych uważa, że Zełenski ma pozytywny stosunek do Polski. Negatywną ocenę wskazało 39 proc. respondentów, a 19 proc. nie miało zdania.

Zdecydowanie inaczej wyglądają wyniki wśród wyborców opozycji, do której w badaniu zaliczono PiS, Razem, Konfederację oraz KKP. W tej grupie aż 83 proc. respondentów uważa, że stosunek prezydenta Ukrainy do Polski jest negatywny. Odpowiedź „zdecydowanie negatywny” wskazało 50 proc. badanych, natomiast „raczej negatywny” – 33 proc. Pozytywną ocenę wyraziło 17 proc. respondentów.

Wyborcy Konfederacji i KKP. Najbardziej krytyczne oceny wobec Zełenskiego

Oddzielnie przeanalizowano również opinie wyborców Konfederacji i KKP Grzegorza Brauna. W tej grupie łącznie 88 proc. badanych oceniło stosunek Zełenskiego do Polski negatywnie. 49 proc. respondentów uznało go za zdecydowanie negatywny, a 39 proc. za raczej negatywny. Pozytywną ocenę wskazało jedynie 12 proc.

W grupie pozostałych badanych – czyli osób niegłosujących oraz niezdecydowanych – 46 proc. uważa, że Zełenski patrzy obecnie na Polskę nieprzychylnie. Z kolei 35 proc. respondentów sądzi, że nastawienie ukraińskiego przywódcy wobec Polski pozostaje pozytywne. 19 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono jeszcze przed decyzją o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia – w dniach 12–14 czerwca 2026 r.

W sondażu udział wzięło 1000 osób z różnych regionów Polski. Ankietowani byli badani zarówno metodą internetową, jak i telefoniczną. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95.