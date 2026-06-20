Największa grupa respondentów – 33,7 proc. – oceniła stosunek Zełenskiego do Polski jako raczej negatywny. Kolejne 24,6 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie negatywny”. Oznacza to, że łącznie 58,3 proc. ankietowanych postrzega nastawienie ukraińskiego prezydenta wobec Polski w negatywny sposób.

Sondaż o Wołodymyrze Zełenskim. Wyborcy koalicji rządzącej są bardziej podzieleni

Pozytywną opinię na temat stosunku Zełenskiego do Polski wyraziło 30,1 proc. respondentów. Odpowiedź „raczej pozytywny” wskazało 27,4 proc. badanych, natomiast „zdecydowanie pozytywny” – 2,7 proc. Z kolei 11,6 proc. ankietowanych nie miało zdania lub wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Respondenci odpowiadali na pytanie: „Jaki, Pana/Pani zdaniem, jest stosunek Wołodymyra Zełenskiego do Polski?”.

Czytaj więcej

Wołodomyr Zełenski
Polityka
Wołodymyr Zełenski stracił Order Orła Białego

Widoczne są wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi elektoratami. Wśród wyborców obozu rządzącego – obejmującego KO, Lewicę, PSL oraz Polskę 2050 – łącznie 41 proc. badanych uważa, że Zełenski ma pozytywny stosunek do Polski. Negatywną ocenę wskazało 39 proc. respondentów, a 19 proc. nie miało zdania.

Zdecydowanie inaczej wyglądają wyniki wśród wyborców opozycji, do której w badaniu zaliczono PiS, Razem, Konfederację oraz KKP. W tej grupie aż 83 proc. respondentów uważa, że stosunek prezydenta Ukrainy do Polski jest negatywny. Odpowiedź „zdecydowanie negatywny” wskazało 50 proc. badanych, natomiast „raczej negatywny” – 33 proc. Pozytywną ocenę wyraziło 17 proc. respondentów.

Wyborcy Konfederacji i KKP. Najbardziej krytyczne oceny wobec Zełenskiego

Oddzielnie przeanalizowano również opinie wyborców Konfederacji i KKP Grzegorza Brauna. W tej grupie łącznie 88 proc. badanych oceniło stosunek Zełenskiego do Polski negatywnie. 49 proc. respondentów uznało go za zdecydowanie negatywny, a 39 proc. za raczej negatywny. Pozytywną ocenę wskazało jedynie 12 proc.

W grupie pozostałych badanych – czyli osób niegłosujących oraz niezdecydowanych – 46 proc. uważa, że Zełenski patrzy obecnie na Polskę nieprzychylnie. Z kolei 35 proc. respondentów sądzi, że nastawienie ukraińskiego przywódcy wobec Polski pozostaje pozytywne. 19 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.

Czytaj więcej

Z polskiego odznaczenia – Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – zrezygnował
Polityka
„Najpoważniejszy spór”. Ekspert o zwrocie orderów przez ukraińskich polityków

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono jeszcze przed decyzją o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia – w dniach 12–14 czerwca 2026 r.

W sondażu udział wzięło 1000 osób z różnych regionów Polski. Ankietowani byli badani zarówno metodą internetową, jak i telefoniczną. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95.