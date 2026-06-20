Demonstracja przed rosyjską ambasadą w Warszawie w rocznicę inwazji Moskwy na Ukrainę.
20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a jego celem jest uhonorowanie siły i odwagi milionów ludzi na całym świecie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, by uniknąć konfliktów, przemocy lub prześladowań.
Jak poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców, od początku roku do 1 czerwca 2026 r. wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej objęto łącznie 2 696 osób. Największą grupę migrantów ubiegających się o ochronę stanowią obywatele Ukrainy - 992 osoby, Białorusi - 816 osób oraz Rosji - 239 osób. Mniej liczne grupy cudzoziemców, ale zauważalne w statystykach stanowią obywatele Tadżykistanu - 66, Afganistanu - 32, Demokratycznej Republiki Konga - 32 i Mołdawii - 31.
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Wśród osób, które w tym roku objęte zostały wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej, jest także pięciu obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz po jednym obywatelu Wielkiej Brytanii, Włoch i Izraela.
Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował, że aktualnie w Polsce 20 989 cudzoziemców posiada ważne dokumenty pobytowe z tytułu ochrony międzynarodowej. W tej grupie 3 327 osób ma status uchodźcy, a 17 662 osoby korzystają z ochrony uzupełniającej.
- Statystyki wskazują na wyraźną tendencję spadkową w liczbie składanych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. W 2024 roku wnioskami objęto 17 053 osoby, natomiast w 2025 roku liczba ta spadła do 13 232 osób - przekazała Katarzyna Siwak z UdSC.
Dodała, że w ubiegłym roku szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał 3 668 decyzji pozytywnych, z których 311 dotyczyło statusu uchodźcy, 3 357 ochrony uzupełniającej. W tym samym okresie wydano 3 919 decyzji negatywnych.
W najnowszym raporcie Global Trends z czerwca tego roku UNHCR przekazało, że na koniec 2025 r. na świecie było 41,6 mln uchodźców oraz 68,7 mln osób wewnętrznie przemieszczonych. Z kolei 14,7 mln osób powróciło do domów, z czego 4,4 mln to uchodźcy, a 10,3 mln to osoby wewnętrznie przemieszczone.
Według raportu UNHCR, ponad 70 proc. uchodźców i innych osób potrzebujących ochrony międzynarodowej pochodziło z Afganistanu, Sudanu Południowego, Sudanu, Syrii, Ukrainy i Wenezueli. Największymi państwami przyjmującymi uchodźców w 2025 roku były Kolumbia - 2,8 mln, Niemcy - 2,7 mln, Turcja - 2,4 mln, Uganda - 1,9 mln, Iran - 1,7 mln, Czad - 1,5 mln i Pakistan - 1,3 mln.
Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiło 4 grudnia 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ. Pierwszy raz był obchodzony na całym świecie 20 czerwca 2001 r., aby uczcić 50. rocznicę konwencji z 1951 r. o statusie uchodźców. Przed rokiem 2001 przez niektóre kraje 20 czerwca był obchodzony jako Dzień Uchodźcy w Afryce.
Zgodnie z konwencją uchodźcą jest „osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania, nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa”.
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