Jak informuje IMGW, Europa północna będzie w zasięgu niżów znad północno-zachodniej Rosji i Morza Norweskiego. Pozostała część kontynentu, w tym Polska będzie pod wpływem słabego wyżu z rejonu Alp. Z zachodu napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarne morskie.

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Prognoza pogody na czwartek, 18 czerwca. Zmienna pogoda. Deszcz i burze, a nawet mgły

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na północy, zachodzie i w centrum, przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 20 st. C, 22 st. C na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 st. C na wschodzie i w centrum, do 27 st. C na zachodzie; chłodniej miejscami nad samym morzem około 18 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w rejonie Półwyspu Helskiego także północny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe, głównie na północnym wschodzie i wschodzie, słabe przelotne opady deszczu. Nad ranem na północy miejscami silne zamglenie lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna od 10 st. C na Mazurach i lokalnie w kotlinach karpackich, około 14 st. C w centrum i na południu, do 17 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, na północy i wschodzie z przewagą kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na piątek, 19 czerwca. Upały. Na zachodzie nawet 32 stopnie Celsjusza

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu, w rejonie Sudetów możliwe burze; słabe przelotne opady deszczu także na wschodzie. Wysokość opadów w czasie burz do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 22 st. C na Suwalszczyźnie, około 25 st. C w centrum, do 32 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, zmienny, a na wschodzie północno-zachodni.

W Warszawie będzie coraz cieplej. Prognoza pogody na czwartek i piątek

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo okresami duże i wtedy możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni.