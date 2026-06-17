Słowa, zwłaszcza te podniosłe, mają jednak swoją siłę, którą Polacy chętnie wykorzystują przeciw wyimaginowanym wrogom. Dziś największym wrogiem wydaje się Ukraina, lecz jeszcze kilka dni temu w prawicowych mediach dominował równie zajadły język wojny wobec Niemiec. O Rosji nie ma już nawet potrzeby wspominać.

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Czy Niemcy mogą prowadzić rozsądny dialog z Polska?

To prawda, że żaden z naszych sąsiadów nie darzy nas szczególną sympatią. Niemcy przez dwa czy trzy pokolenia starali się nas udobruchać: umarzali nam długi, lobbowali za naszym członkostwem w UE i NATO, wspierali Polaków w staraniach o międzynarodowe stanowiska. Na nic się to jednak nie zdało. Nie wypłacili nam przecież reparacji wojennych, tłumacząc, że polski rząd zrzekł się ich w 1953 r., a traktat „2+4” z 1990 r., który miał ostatecznie uregulować skutki II wojny światowej, nie przewidywał takich świadczeń. Nie mówiąc już o tym, że UE jest rzekomo niemieckim spiskiem mającym na celu wydojenie z nas ciężko zarobionych pieniędzy przy pomocy nielojalnych Kaszubów z Donaldem Tuskiem na czele. Czy można prowadzić rozsądny dialog z Polską myślącą w ten sposób?

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Ukraina twierdzi, że przelewa krew nie tylko za swoją, lecz także za naszą wolność. My jednak nie dajemy się na to nabrać. Uchodźców coraz częściej traktujemy jak obywateli drugiej kategorii, a od Kijowa żądamy przyjęcia naszej interpretacji wspólnej historii. Teraz tropimy nawet Ukraińców w polskim rządzie, bo mają rzekomo stanowić zdradziecką piątą kolumnę. Czy można oczekiwać, że Ukraińcy będą pałali do nas miłością?

Biadolenia mniejszych sąsiadów nas irytują

Litwini, Czesi i Słowacy również nie darzą nas szczególną sympatią, bo często patrzymy na nich z góry. Czy jednak należy przejmować się biadoleniem mniejszych państw, które nas często irytują? Litwini do dziś nie piszą polskich nazwisk „poprawnie”, Czesi pozwali nas przed Trybunał Sprawiedliwości w sprawie kopalni Turów, a Słowacy przymykają oko na migrantów przekraczających wspólną granicę.

W ten sposób Polska stopniowo przekształca się w samotną wyspę odgrodzoną od sąsiadów drutem kolczastym i bojówkami Bąkiewicza. To kraj, w którym fanatycznie promuje się produkty „Made in Poland”, uciekinierzy nie mogą prosić o azyl, a wąsko rozumiana suwerenność blokuje bliską współpracę w ramach UE. Egoizm i samouwielbienie stają się kodem genetycznym. My jesteśmy wielcy i szlachetni, a sąsiedzi podejrzliwi, zdradzieccy i niewdzięczni. Już widzę, jak Putin z radością zaciera ręce.