Nie wiadomo dokładnie, kiedy nagrano pokazane w programie sceny. Wiadomo jednak, że piąty sezon produkcji powstawał w latach 2024–2025.

Reklama Reklama

W jednej ze scen 66-letni Clarkson przekazuje wiadomość o swojej chorobie współpracownikom z programu. Obaj byli wyraźnie zaskoczeni informacją.

„To rak i jest agresywny”. Jeremy Clarkson opowiedział o diagnozie

Prezenter nie ujawnił, z jakim dokładnie rodzajem nowotworu się zmaga. Poinformował jednak, że choroba została określona jako agresywna, a w ramach leczenia usunięto część jego prostaty. – Zniknąłem na jakiś czas kilka tygodni temu. Miałem biopsję i okazało się, że to rak. Jest agresywny, ale został wykryty naprawdę wcześnie – powiedział Clarkson. Dodał również, że o diagnozie wie od maja.

Mimo powagi sytuacji Clarkson starał się uspokoić swoich współpracowników i widzów. – Obiecuję, że wszystko będzie dobrze – zapewnił.

Przyznał jednocześnie, że przez pewien czas będzie wyłączony z aktywności zawodowej. Jeszcze przed premierą finałowych odcinków sezonu prezenter zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym ostrzegł fanów, że oglądanie nowych epizodów może być dla nich trudnym doświadczeniem.

To nie pierwsze problemy zdrowotne Clarksona

Stan zdrowia prezentera jest jednym z ważnych wątków piątego sezonu „Clarkson's Farm”. Już na początku serii Clarkson opowiadał o poważnych problemach kardiologicznych, z którymi zmagał się pod koniec 2024 roku W październiku przeszedł zabieg związany z niedrożnością tętnic wieńcowych. W swoim felietonie dla brytyjskiego „Sunday Times” ujawnił wówczas, że jedna z tętnic doprowadzających krew do serca była całkowicie zablokowana, a druga szybko zmierzała w tym samym kierunku.

Lekarze wszczepili mu stent – niewielką rurkę umieszczaną w zwężonej lub zablokowanej tętnicy, która przywraca prawidłowy przepływ krwi.

Kim jest Jeremy Clarkson?

Jeremy Clarkson należy do najbardziej rozpoznawalnych osobowości brytyjskiej telewizji. Największą popularność zdobył jako prowadzący motoryzacyjnego programu „Top Gear”, który przez lata był jednym z najchętniej oglądanych formatów telewizyjnych na świecie.

Po odejściu z BBC wraz z dawnymi współpracownikami stworzył dla Amazona program "„The Grand Tour”, który również odniósł międzynarodowy sukces. Clarkson jest także gospodarzem brytyjskiej wersji teleturnieju „Milionerzy”.

Program „Clarkson's Farm” zadebiutował w 2021 roku i pokazał prezentera w nowej roli – właściciela gospodarstwa rolnego w hrabstwie Oxfordshire. Produkcja, początkowo traktowana jako rozrywkowy eksperyment, stała się jednym z największych hitów platformy Amazon i zwróciła uwagę opinii publicznej na problemy brytyjskich rolników.