Sky News dotarło do materiałów, które wskazują, że podczas „Wielkich Izraelskich Targów Nieruchomości” w Londynie promowano inwestycje zlokalizowane w izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Wydarzenie wywołało w niedzielę duże protesty i kontrmanifestacje.

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Zdjęcia pokazują broszury i materiały reklamowe rozdawane uczestnikom imprezy. Promowano w nich nieruchomości w Ma'ale Adumim i Givat Zeev na Zachodnim Brzegu, a także w Ramat Eshkol i Givat HaMatos we Wschodniej Jerozolimie. Zgodnie z prawem międzynarodowym takie osiedla na okupowanych terenach są uznawane za nielegalne.

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Członek organizacji Jewish Anti-Zionist Action, brytyjskiej grupy zrzeszającej propalestyńskich Żydów, powiedział Sky News, że działacze zdobyli materiały promocyjne po zarejestrowaniu się na wydarzenie jako uczestnicy.

– Wśród firm obecnych na targach były izraelskie agencje nieruchomości oferujące domy i mieszkania w osiedlach położonych na terenach okupowanych przez Izrael. Chodziło m.in. o Givat Zeev na Zachodnim Brzegu oraz Givat HaMatos i Ramat Eshkol we Wschodniej Jerozolimie – powiedział.

Dodał, że odwiedził również stoisko firmy Tivuch Shelly, gdzie otrzymał ulotkę reklamującą nieruchomości w Ma'ale Adumim, jednym z największych izraelskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Posłowie alarmowali rząd przed targami nieruchomości

Jak informował wcześniej Sky News, ponad 100 parlamentarzystów i członków Izby Lordów podpisało list wzywający brytyjski rząd do podjęcia działań przeciwko organizacji wydarzenia. Wśród sygnatariuszy znalazło się 62 przedstawicieli Partii Pracy.

Autorzy listu powołali się na opinię doradczą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 2024 r., zgodnie z którą Izrael powinien zakończyć swoją bezprawną obecność na okupowanych terytoriach palestyńskich. Trybunał wskazał również, że państwa członkowskie ONZ mają obowiązek nie uznawać tej sytuacji za legalną oraz nie udzielać pomocy ani wsparcia, które mogłyby przyczyniać się do jej utrwalania.

Według Sky News strona internetowa wydarzenia wcześniej reklamowała również nieruchomości dostępne w osiedlach na Zachodnim Brzegu, w tym w Gusz Ecjon. Informacje te zostały jednak usunięte po interwencjach organizacji broniących praw człowieka.

Izraelskie targi nieruchomości w Londynie. Posłowie żądają działań rządu

Poseł Partii Pracy Andy McDonald, współprzewodniczący parlamentarnej grupy Britain–Palestine APPG i koordynator listu, stwierdził, że ujawnione materiały potwierdziły wcześniejsze obawy parlamentarzystów.

– To absolutnie godne potępienia, że ludzie przyjeżdżają do naszej stolicy, aby handlować ziemią, do której nie mają prawa. Jak wyglądałaby reakcja, gdyby Rosjanie sprzedawali w Londynie ziemię zajętą na Ukrainie? Jestem zszokowany, że takie działania są tolerowane – powiedział.

Podobne stanowisko zajęła posłanka Partii Pracy Debbie Abrahams, również sygnatariuszka listu. – Reklamowanie sprzedaży ziemi i nieruchomości w tych nielegalnych osiedlach podczas wydarzeń organizowanych w Londynie jest odrażające – powiedziała. Jak dodała, parlamentarzyści byli zapewniani, że rząd zajmuje się tą sprawą. – Najwyraźniej nie przyniosło to żadnych rezultatów. To poważna porażka rządu. Albo przestrzegamy prawa międzynarodowego, albo nie – stwierdziła.

Przed synagogą Edgware United, gdzie odbywało się wydarzenie, zgromadziły się setki demonstrantów zarówno popierających targi, jak i protestujących przeciwko nim. Policja zatrzymała 15 osób.

Brytyjski rząd podkreślił, że sprzeciwia się reklamowaniu nieruchomości położonych na terenach uznawanych przez prawo międzynarodowe za nielegalne osiedla. „Zwróciliśmy się do Urzędu ds. Standardów Reklamowych o przeanalizowanie wszelkich dowodów dotyczących takich reklam pod kątem zgodności z prawem brytyjskim. Zaktualizowaliśmy również wytyczne dla brytyjskich przedsiębiorstw dotyczące ryzyka prawnego i reputacyjnego związanego z działalnością prowadzoną w nielegalnych osiedlach” – przekazał rząd w oświadczeniu.

Jak podkreśla Sky News, izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu są wspierane przez rząd Izraela. Organizatorzy Great Israel Real Estate Show, a także firmy Yigal Realty i Tivuch Shelly, zostali poproszeni o komentarz, jednak nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy.