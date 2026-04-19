W południe w uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta upamiętniono ofiary tragicznego zrywu, wśród uczestników m.in. prezydent Karol Nawrocki, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie Foto: PAP/Paweł Supernak

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra podczas uroczystości przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie Foto: PAP/Paweł Supernak

Kancelaria prezydenta na platformie X przypomniała, że powstanie w getcie warszawskim było pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej przez Niemców Europie, które było jednocześnie największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej.

„Wspominamy dziś bohaterów i ofiary tamtych wydarzeń. Cześć ich pamięci” – czytamy we wpisie kancelarii premiera.

Senat RP podkreśla, że „pamięć o powstaniu w getcie i jego bohaterach jest nieodłączną częścią naszej wspólnej historii – symbolem odwagi, determinacji i oporu wobec zła”.

Szefowa MEN Barbara Nowacka napisała z kolei, że powstanie w getcie warszawskim było aktem odwagi i determinacji wobec niemieckiego terroru. Z kolei na profilu podległego jej resortu napisano, że „odwaga bohaterów i bohaterek powstania stała się symbolem walki o godność i człowieczeństwo w obliczu okrucieństwa”. „Pamięć o nich pozostaje naszym wspólnym zobowiązaniem” – napisano na profilu MEN.

Rocznica powstania w getcie warszawskim

Warszawskie getto było największym spośród założonych przez Niemców. Według spisu dokonanego na rozkaz władz niemieckich w październiku 1939 r. w Warszawie przebywało ok. 360 tys. Żydów.

Powstanie wybuchło rankiem 19 kwietnia 1943 r., kiedy 850 żołnierzy Waffen-SS uzbrojonych w karabiny maszynowe, miotacze płomieni, działka, wozy pancerne i czołgi wkroczyło na teren getta bramą od strony Nalewek. Zostali oni zaatakowani przez żydowskich powstańców, którzy w pierwszym starciu odnieśli sukces. Po południu tego samego dnia liczniejsze i lepiej uzbrojone oddziały niemieckie ponownie wkroczyły na teren getta. Dowodził nimi gen. SS Jürgen Stroop.

Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych jednostek – Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego. Wielu z nich wiedziało, że nie mają szans, ale woleli zginąć w walce niż czekać bezczynnie na śmierć. Powstańcy, pod dowództwem Mordechaja Anielewicza, byli wycieńczeni i słabo uzbrojeni. Wielu wiedziało, że nie mają szans, ale wolało zginąć w walce, by ocalić swoją godność. Pozostali mieszkańcy getta, około 50 tysięcy cywilów, przez wiele tygodni ukrywali się w kryjówkach i bunkrach.

Przez cztery tygodnie Niemcy równali getto z ziemią, paląc dom po domu. Schwytanych zabijali lub wywozili do obozów zagłady. 8 maja Anielewicz i kilkudziesięciu powstańców zostało otoczonych i popełnili samobójstwo. Nielicznym Żydom udało się wydostać kanałami z płonącego getta. 16 maja Niemcy na znak zwycięstwa wysadzili Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Getto warszawskie przestało istnieć. Na jego terenie w gruzach pozostali już tylko nieliczni ukrywający się Żydzi. Niewielu udało się przejść na drugą stronę muru. Ostatni opuścili „cmentarzysko getta” w styczniu 1944 r.

Getto warszawskie Foto: Infografika PAP