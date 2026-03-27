W 2022 r. kobieta padła ofiarą zbiorowego gwałtu. Po tej tragedii próbowała popełnić samobójstwo, skacząc z piątego piętra. 25-letnia mieszkanka Barcelony w wyniku odniesionych wtedy obrażeń została trwale i nieodwracalnie sparaliżowana. W kwietniu 2024 r. formalnie złożyła wniosek o eutanazję na podstawie hiszpańskiego prawa.

Choć odpowiednia komisja rządu Katalonii zatwierdziła jej wniosek, jej ojciec wszczął batalię prawną, aby wstrzymać proces. Za radą organizacji Abogados Cristianos (Chrześcijańscy Prawnicy) argumentował, że Noelia nie ma zdolności umysłowych do podejmowania takich decyzji. Twierdził, że jego córka cierpi na zaburzenie osobowości, które wpływa na jej zdolność osądu.

Argumentował również, że państwo ma „obowiązek ochrony życia ludzi, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych”, w kryzysie psychicznym.

Batalia prawna w sprawie Noelii Castillo

Sprawa trafiła do sądu lokalnego, Sądu Najwyższego Katalonii, hiszpańskiego Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Ten ostatni oddalił apelację, w której ojciec ponownie wnioskował o pilne, zapobiegawcze wstrzymanie eutanazji, co wyczerpało wszystkie drogi prawne w Hiszpanii. W końcu sprawa oparła się o Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), który odmówił wstrzymania eutanazji.

We wszystkich przypadkach hiszpański wymiar sprawiedliwości orzekał, że Noelia zachowała pełnię władz umysłowych i że jej decyzja była swobodna, stanowcza i świadoma.

W ostatnim etapie batalii prawnej młoda kobieta zgodziła się na wywiad dla hiszpańskiego kanału Antena 3. W wywiadzie stwierdziła, że nigdy nie miała wątpliwości, ponieważ „od samego początku była pewna” swojej decyzji, mimo że jej rodzina była jej przeciwna. – Chcę teraz odejść w spokoju i przestać cierpieć, kropka. Szczęście ojca, matki czy siostry nie może być ważniejsze od szczęścia córki – argumentowała w jednym z wyemitowanych fragmentów.

Noelia Castillo zmarła 26 marca w szpitalnym pokoju

W czwartek wieczorem Abogados Cristianos ogłosiło na kanale X, że Castillo zmarła w wyniku eutanazji. Organizacja stwierdziła, że jej przypadek „uwydatnia poważne wady” hiszpańskiego prawa dotyczącego eutanazji.

Jak wynika z oświadczenia organizacji Abogados Cristianos, w czwartek 26 marca o godzinie 18:00 życzenie młodej kobiety zostało spełnione w jej pokoju szpitalnym. Ostateczne raporty medyczne potwierdziły, że Noelia poddana jest nieustannemu cierpieniu.

W momencie, w którym w szpitalu przeprowadzana była eutanazja, przed budynkiem zebrali się zwolennicy Abogados Cristianos, protestujący przeciw temu zabiegowi.

W Hiszpanii prawo dotyczące eutanazji weszło w życie w 2021 r. Według danych rządowych, w 2024 r. (ostatnim roku, dla którego dostępne są dane) pozytywnie rozpatrzono 426 wniosków o eutanazję. Przypadek Noelii Castillo był jednak pierwszym, gdy sprawa trafiła do sądu.

WSPARCIE W KRYZYSIE Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy, zadzwoń pod numer infolinii Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym pod numerem 800 70 22 22. Infolinia jest bezpłatną i całodobową usługą, która może zapewnić osobom o skłonnościach samobójczych lub ich otoczeniu wsparcie, informacje i pomoc. Infolinia 800 12 12 12 zapewnia wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – to numer dla dzieci, młodzieży i opiekunów. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia": 800 12 00 02.