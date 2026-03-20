Policjanci w USA mogą nosić turbany. W Niemczech to nowość.
Sąd Administracyjny w Bremie przychylił się do wniosku o tymczasowe zarządzenie, złożonego przez młodego mężczyznę, kandydata na komisarza policji w Bremie. Jaspinder Singh będzie więc mógł w przyszłości nosić turban podczas pełnienia służby policyjnej.
Singh należy do wspólnoty wyznaniowej sikhów. Nosi turban, ponieważ w jego religii symbolizuje on między innymi dyscyplinę i poczucie obowiązku.
Kiedy mężczyzna będący w trakcie studiów po raz pierwszy w maju 2025 r. pojawił się publicznie w turbanie i mundurze policyjnym podczas składania przysięgi, wzbudziło to duże zainteresowanie opinii publicznej. Wywołało też debatę polityczną na temat noszenia symboli religijnych.
Czytaj więcej
W rezultacie, podczas trwającej praktyki w ramach studiów, aspirant otrzymał od komendanta policji w Bremie i swoich przełożonych polecenie, aby zdejmować dastar, zwłaszcza podczas kontaktów z obywatelami. Ponieważ tego nie zrobił, musiał odbyć praktykę w służbie wewnętrznej – bez bezpośredniego kontaktu z obywatelami.
W swoim wniosku o wydanie tymczasowego zarządzenia Singh wskazał, że polecenie komendanta narusza jego wolność wyznania, a także wolność kształcenia i wykonywania zawodu.
Do tej argumentacji przychylił się również sąd. „Brakuje odpowiedniej podstawy prawnej dla tak głębokiej ingerencji w prawa podstawowe” – orzekł. Decyzja komendanta wymagałaby rozporządzenia senatora (ministra miasta–landu Bremy) ds. spraw wewnętrznych. Jak dotąd takie rozporządzenie nie zostało wydane.
Czytaj więcej
Od decyzji sądu policja może się odwołać do Wyższego Sądu Administracyjnego.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas