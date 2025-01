Shahla Kazimova: W Azerbejdżanie już wcześniej była duża nieufność do Rosji

Katastrofa lotnicza z 25 grudnia i relacje z Rosją

Jednym z głównych tematów rozmowy jest grudniowa katastrofa samolotu azerbejdżańskich linii lotniczych, który leciał z Baku do Groznego, gdzie został ostrzelany przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. „To, co budzi największe oburzenie, to fakt, że piloci byli celowo zwodzeni i zmuszani do lotu nad Morzem Kaspijskim” – komentuje Kazimova. Jak podkreśla, nagrania świadczą o tym, że nie był to zwykły wypadek lotniczy, a reakcja Rosji – choć nietypowa – pozostawia wiele do życzenia.

Czytaj więcej Polityka Katastrofa samolotu w Kazachstanie. Putin reaguje i przeprasza Prezydent Rosji Władimir Putin przeprosił prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa za tragiczny incydent z udziałem azerbejdżańskiego samolotu, do którego doszło w rosyjskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało biuro prasowe Kremla.

Społeczeństwo azerbejdżańskie już wcześniej wykazywało „bardzo dużą nieufność wobec Rosji”. Władze z „powodów pragmatycznych” współpracują gospodarczo z Rosją, ale zdają sobie sprawę, że „politycznie nie jest krajem przyjaznym”.

Prometeizm – historia i współczesność

Kazimova wprowadza słuchaczy w ideę prometeizmu, który, jak mówi, był ruchem wspierającym niepodległość narodów zniewolonych przez rosyjski imperializm. „Budowanie współpracy regionalnej bez Rosji to współczesny wymiar prometeizmu” – stwierdza.

Azerbejdżan między Wschodem a Zachodem

Rozmowa dotyczy także geopolitycznej przyszłości Azerbejdżanu. „Zachód nie zawsze traktuje nas tak samo jak inne kraje regionu” – zauważa Kazimova, wskazując na brak zaufania Azerbejdżan do międzynarodowych, zachodnich instytucji. Wyjaśnia również, dlaczego kluczowym partnerem dla Azerbejdżanu pozostaje Turcja, z którą jej ojczysty kraj dąży do tworzenia silnych struktur regionalnych.