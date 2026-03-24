„Rzecz w tym”: Energetyczny rollercoaster – wojna, ceny paliw. Czy OZE uratuje nasze portfele?

Wojna na Bliskim Wschodzie, decyzje Donalda Trumpa i skaczące ceny ropy wpływają na nasze codzienne wydatki. W rozmowie z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem – szefem działu ekonomicznego Rzeczpospolitej – analizujemy, czy czekają nas dalsze podwyżki paliw, jak kryzys energetyczny odbije się na gospodarce i czy odnawialne źródła energii mogą być realnym wyjściem z tej sytuacji.

Publikacja: 24.03.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska

Niepokój związany z globalną sytuacją energetyczną jest uzasadniony. Jak podkreśla gość podcastu: – Konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa bezpośrednio na rynki surowców, a jego skutki odczuwają zarówno inwestorzy, jak i zwykli kierowcy.

Kowalczyk obrazowo tłumaczy znaczenie regionu dla światowej gospodarki: – Iran, jak to nazwałem w felietonie, zatkał „kanister świata”. Wąska cieśnina Ormuz staje się kluczowym punktem zapalnym, przez który przepływa ogromna część światowych dostaw ropy i gazu, co natychmiast odbija się na cenach.

Czytaj więcej

Naturalne paliwo ze słońca i wiatru, za które w przeciwieństwie do ropy i gazu nie musimy płacić, ba
Opinie Ekonomiczne
Kowalczyk: Diesel po 9,29 zł/l? Mam stację paliw w ogródku, inni na dachu

Ceny paliw i inflacja – co nas czeka?

Zmiany cen są dynamiczne i trudne do przewidzenia. – Co godzinę można sprawdzać i będziemy mieli inne dane – zauważa ekspert. Jeszcze bardziej przemawiają do wyobraźni konkretne doświadczenia: – Tankowałem za 5,70 mniej więcej przed tym konfliktem, później, jak przyszło mi dotankować za 6,85, wydało mi się, że jestem ciężkim frajerem.

Wzrost cen paliw to jednak dopiero początek efektu domina. – Wygląda na to, że wkrótce zobaczymy efekty na sklepowych półkach – ostrzega Kowalczyk, wskazując na rosnące koszty transportu, które ostatecznie poniosą konsumenci.

Niepewność potęguje polityka międzynarodowa. – Ten człowiek jest kompletnie nieprzewidywalny, więc możemy spodziewać się różnych scenariuszy – mówi o Donaldzie Trumpie, którego decyzje wpływają na globalne rynki energii i napięcia geopolityczne.

Dodatkowym problemem jest wpływ sytuacji na Rosję. – Da to jakiś oddech Rosjanom – przyznaje Kowalczyk, odnosząc się do czasowego złagodzenia ograniczeń na rosyjską ropę, co może mieć konsekwencje także dla bezpieczeństwa Europy.

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Jerzy Haszczyński: Donald Trump zmęczony walką, Iran mniej. Czy wojna może się zakończyć?

OZE i niezależność energetyczna – czy to realna alternatywa?

W drugiej części rozmowy pojawia się wątek odnawialnych źródeł energii jako odpowiedzi na kryzys. – Jestem fanem OZE – deklaruje Kowalczyk, dzieląc się własnym doświadczeniem inwestycji w fotowoltaikę.

Jednocześnie nie idealizuje systemu: – Sprzedaję energię do sieci i później muszę kupić. W efekcie ja kupuję dwa razy drożej, niż sprzedałem – tłumaczy, pokazując realne wyzwania dla prosumentów w Polsce.

Mimo to OZE zyskuje na znaczeniu. Dziennikarz nie ma wątpliwości, że kluczowe decyzje polityczne wciąż hamują rozwój sektora: – My po prostu więcej płacimy za energię elektryczną i mamy mniej bezpieczny system z tego powodu – mówi Krzysztof Adam Kowalczyk.

W podsumowaniu rozmowy wybrzmiewa jednoznaczny wniosek: – Powinniśmy dążyć do jak największej niezależności energetycznej. W obliczu globalnych kryzysów energetycznych to właśnie dywersyfikacja źródeł i rozwój OZE mogą być kluczem do stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa Polski.

Powiązane

Viktor Orbán
Świat
Szef biura Transparency International: Węgry Viktora Orbána są zakładnikiem korupcji
Dr Witold Repetowicz, dziennikarz prasowy i telewizyjny
Świat
Zakładnicy Izraela. Czy Biały Dom stracił kontrolę nad państwem?

45 min. 50 sek.

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1486
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1485
Ukraiński żołnierz w zniszczonej w rosyjskich atakach Konstantynówce
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1484
Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny i Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpo
Świat
„Rzecz w tym”: Czy Trump wyprowadzi USA z NATO? Kulisy napięć i wojny z Iranem

22 min. 30 sek.

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1483
prof. Roman Kuźniar, politolog i były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Świat
„Rzecz w tym”: Międzynarodowy chaos rośnie

38 min. 14 sek.

