33 min. 28 sek.
Niepokój związany z globalną sytuacją energetyczną jest uzasadniony. Jak podkreśla gość podcastu: – Konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa bezpośrednio na rynki surowców, a jego skutki odczuwają zarówno inwestorzy, jak i zwykli kierowcy.
Kowalczyk obrazowo tłumaczy znaczenie regionu dla światowej gospodarki: – Iran, jak to nazwałem w felietonie, zatkał „kanister świata”. Wąska cieśnina Ormuz staje się kluczowym punktem zapalnym, przez który przepływa ogromna część światowych dostaw ropy i gazu, co natychmiast odbija się na cenach.
Gdy wojna w Zatoce podbija ceny ropy i paliw, kandydat opozycji na premiera chce zrywać z dachu fotowoltaikę, dającą mu prąd za darmo, a spece od m...
Zmiany cen są dynamiczne i trudne do przewidzenia. – Co godzinę można sprawdzać i będziemy mieli inne dane – zauważa ekspert. Jeszcze bardziej przemawiają do wyobraźni konkretne doświadczenia: – Tankowałem za 5,70 mniej więcej przed tym konfliktem, później, jak przyszło mi dotankować za 6,85, wydało mi się, że jestem ciężkim frajerem.
Wzrost cen paliw to jednak dopiero początek efektu domina. – Wygląda na to, że wkrótce zobaczymy efekty na sklepowych półkach – ostrzega Kowalczyk, wskazując na rosnące koszty transportu, które ostatecznie poniosą konsumenci.
Niepewność potęguje polityka międzynarodowa. – Ten człowiek jest kompletnie nieprzewidywalny, więc możemy spodziewać się różnych scenariuszy – mówi o Donaldzie Trumpie, którego decyzje wpływają na globalne rynki energii i napięcia geopolityczne.
Dodatkowym problemem jest wpływ sytuacji na Rosję. – Da to jakiś oddech Rosjanom – przyznaje Kowalczyk, odnosząc się do czasowego złagodzenia ograniczeń na rosyjską ropę, co może mieć konsekwencje także dla bezpieczeństwa Europy.
Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że już toczą się negocjacje w sprawie zakończenia wojny. Iran czuje się wzmocniony, Izrael zaniepokojony. Na s...
W drugiej części rozmowy pojawia się wątek odnawialnych źródeł energii jako odpowiedzi na kryzys. – Jestem fanem OZE – deklaruje Kowalczyk, dzieląc się własnym doświadczeniem inwestycji w fotowoltaikę.
Jednocześnie nie idealizuje systemu: – Sprzedaję energię do sieci i później muszę kupić. W efekcie ja kupuję dwa razy drożej, niż sprzedałem – tłumaczy, pokazując realne wyzwania dla prosumentów w Polsce.
Mimo to OZE zyskuje na znaczeniu. Dziennikarz nie ma wątpliwości, że kluczowe decyzje polityczne wciąż hamują rozwój sektora: – My po prostu więcej płacimy za energię elektryczną i mamy mniej bezpieczny system z tego powodu – mówi Krzysztof Adam Kowalczyk.
W podsumowaniu rozmowy wybrzmiewa jednoznaczny wniosek: – Powinniśmy dążyć do jak największej niezależności energetycznej. W obliczu globalnych kryzysów energetycznych to właśnie dywersyfikacja źródeł i rozwój OZE mogą być kluczem do stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa Polski.
