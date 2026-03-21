Zakładnicy Izraela. Czy Biały Dom stracił kontrolę nad państwem?

Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie, postrzegana przez Donalda Trumpa jako krótka „operacja specjalna”, przerodziła się w wielotygodniowy konflikt, który obnażył brak kompetencji doradczych w Białym Domu. Według dr Witolda Repetowicza, kluczowe decyzje prezydenta USA opierają się na prywatnych opiniach osób z branży nieruchomości, takich jak Jared Kushner czy Steve Witkoff, a nie na rzetelnych raportach służb specjalnych.

Ta zmiana paradygmatu doprowadziła do odrzucenia przez USA korzystnych propozycji negocjacyjnych z Omanu, które mogły zapewnić kontrolę nad irańskim programem nuklearnym w zamian za inwestycje, na rzecz rozwiązania siłowego, które służy głównie interesom Izraela, a nie Stanów Zjednoczonych czy sojuszu NATO.

Reklama Reklama

Brak przełomu

Kontynuowanie działań wojennych bez inwazji lądowej, którą ekspert nazywa „szaleństwem” – nie przyniesie przełomu, a jedynie zradykalizuje irańskie elity po eliminacji obecnych przywódców. Iran, poprzez uderzenia odwetowe w całym regionie, skutecznie wysyła sygnał państwom arabskim, że USA nie są w stanie zagwarantować im bezpieczeństwa przed kosztami regionalnymi konfliktu. Jeśli Islamska Republika przetrwa ten kryzys, zaufanie do baz amerykańskich w regionie może zostać trwale nadszarpnięte, a państwa arabskie, liczące straty w miliardach dolarów, zaczną rewidować swoją współpracę z Waszyngtonem, uznając ją za zbyt kosztowną i ryzykowną w obliczu przyszłych eskalacji.

„Obecnie sytuacja jest bardzo zła, bo każde rozwiązanie jest złe. Natomiast mimo wszystko doradziłbym przerwanie tej wojny. Jeżeli nie dojdzie do inwazji lądowej, a inwazja lądowa byłaby szaleństwem, no to Islamska Republika przetrwa. I ostatecznie za kilka tygodni będziemy w tym samym miejscu” – komentuje dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej.