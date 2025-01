Ukraińcy dostają pisma w sprawie mobilizacji. „To fałszywka” – zapewniają władze

Sprawa dotyczy pisma, w którym ktoś podszywa się pod Urząd do Spraw Cudzoziemców. Wzywa ono obywatela Ukrainy do odbycia służby wojskowej grożąc odpowiedzialnością prawną i ekstradycją. Urząd opublikował skan pisma, które trafiło do Ukraińców mieszkających w Polsce.

Pismo w sprawie mobilizacji obywateli Ukrainy

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ukrainy, w szczególności ustawą o służbie wojskowej oraz w związku z trwającą mobilizacją, mając na uwadze, że jest Pan obywatelem Ukrainy, zwracamy się z uprzedzeniem, że w dniach 17-31 grudnia 2024 r., planujemy przeprowadzić wizytę w Państwa miejscu zamieszkania (...). Celem tej wizyty jest doprowadzenie Pana do punktu mobilizacyjnego, w związku z obowiązkiem służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy” - czytamy w dokumencie.

Pismo do obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce Foto: Urząd ds. Cudzoziemców

Nadawca pisma informuje też, że zgodnie z ukraińskimi przepisami, osoby powołane do służby wojskowej są zobowiązane do natychmiastowego stawienia się na wezwanie. „Oczekujemy, że podejmie Pan wszelkie niezbędne kroki w celu wykonania obowiązku. W przypadku, gdyby nie stawił się Pan dobrowolnie, konieczne będzie podjęcie dalszych działań w celu wykonania mobilizacji, co może wiązać się z odpowiedzialnością prawną, w tym nakazem aresztowania i współpracą z właściwymi służbami ukraińskimi” – napisano.

Urząd ds. Cudzoziemców dementuje, że wysyła pisma w sprawie służby wojskowej do obywateli Ukrainy

Autor listu twierdzi też, że osoby, które uchylają się od służby wojskowej, mogą podlegać konsekwencjom prawno-karnym, w tym ekstradycji na rzecz Ukrainy. „W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tej sprawy prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami prawnymi lub konsularnymi Ukrainy w Polsce” – dodaje.