Ostatnia audiencja papieża Franciszka przed najdłuższą jak dotąd pielgrzymką

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji szacuje, że od 2014 roku na Morzu Śródziemnym zaginęło ponad 30 tys. imigrantów zmierzających do Europy często na pokładzie przeładowanych i nieprzystosowanych do długich morskich podróży. Wiele z tych jednostek tonie na pełnym morzu.



30 tys. Tylu imigrantów miało zaginąć na Morzu Śródziemnym od 2014 roku

Papież Franciszek wezwał w środę do poszerzenia dróg dostępu imigrantów (do Europy) i do „globalnego zarządzania migracją w oparciu o sprawiedliwość, braterstwo i solidarność”. Franciszek dodał, że kryzysu migracyjnego nie da się rozwiązać przez „militaryzację granic”.



W ostatnich tygodniach papież poświęcał audiencje generalne rozważaniom na temat spraw duchowych. 28 sierpnia stwierdził jednak, że tym razem zajmie się „ludźmi, którzy pokonują morza i pustynie, by znaleźć miejsce, gdzie mogą żyć w pokoju i bezpieczeństwie”.



Była to ostatnia audiencja generalna papieża przed wyprawą do Azji południowo-wschodniej. W czasie pielgrzymki w dniach 2-13 września papież odwiedzi cztery kraje – Indonezję, Papuę Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. Będzie to jego najdłuższa jak dotąd pielgrzymka.