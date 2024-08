Zagadkowe zatrucie na popularnym szlaku w Tatrach. Co zaszkodziło turystom?

26 sierpnia ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pomogli dużej grupie turystów z objawami zatrucia – informuje TVN24. Z Doliny Pięciu Stawów i Doliny Roztoki łącznie ewakuowanych zostało około 20 osób z biegunką, osłabieniem organizmu, i wymiotami. Do szpitala trafiło 13 nieletnich turystów.

Tatry: Z Doliny Pięciu Stawów ewakuowano turystów z zatruciem. Powodem woda z potoku?

Kiedy turyści zostali przetransportowani do placówki medycznej, lekarze ustalili, że pili oni wcześniej wodę z górskiego potoku. To właśnie ich zdaniem było przyczyną zatrucia. - Jedna osoba nie wypiła wody z tego potoku i czuła się bardzo dobrze. Obecnie te dzieci, młodzież właściwie, przebywa w oddziale dziecięcym. Mają jeszcze cechy odwodnienia. Myślę, że do 48 godzin mogą być maksymalnie hospitalizowani - powiedział w rozmowie z TVN24 lekarz Jerzy Toczek ze Szpitala Powiatowego w Zakopanem.

Sanepid prawdopodobnie zbada także kuchnię w schronisku, które jest na szlaku. Jego gospodarze są jednak spokojni i przekonani o tym, że to nie u nich doszło do zatrucia.

- Ludzie masowo wyszli w ten dzień w góry. To był gorący dzień i ludziom chciało się pić. Zabrali ze sobą zbyt mały zapas wody, więc w połowie szlaku wielu zapewne wpadło na pomysł, by pić wodę wprost z potoku płynącego przez Dolinę Roztoki. To nie jest dobry pomysł. Taka woda ma swoje mikroorganizmy, do których człowiek nie jest przyzwyczajony - powiedział w rozmowie z portalem Onet jeden z przewodników górskich. - Dodatkowo do potoku trafiają zrzuty oczyszczonej już wody z minioczyszczalni ścieków przy schronisku w "Piątce". Oczyszczonej, ale zawsze w takim zrzucie coś jednak może zostać. Zwłaszcza gdy oczyszczalnia pracuje na pełnych obrotach, bo jest szczyt sezonu urlopowego. W normalnych warunkach zapewne nikomu nic by nie było, ale w ten dzień było strasznie gorąco - dodał.