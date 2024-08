Pogodna noc

W nocy — prognozuje IMGW — zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 11°C na południu, około 15°C w centrum i na zachodzie, do 17°C nad morzem; chłodniej będzie w kotlinach górskich, od 8 stopni do 10 stopni C. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na zachodzie południowo-wschodni.