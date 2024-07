Rosja coraz bardziej podejrzliwa. Mnożą się oskarżenia o zdradę i szpiegostwo

Iwan Safronow, doradca agencji kosmicznej Roskosmos i były dziennikarz zajmujący się sprawami wojskowymi, został w 2022 r. skazany za zdradę stanu na 22 lata więzienia. Oskarżenie było powszechnie postrzegane jako odwet za jego doniesienia ujawniające incydenty wojskowe i podejrzane transakcje zbrojeniowe.

– To dla dziennikarzy bardzo dobra przestroga, że ​​nie powinni pisać nic o sektorze obronnym – powiedziała AP jego narzeczona i współpracownica, reporterka Ksenia Mironova.

Aresztowania naukowców pracujących nad bronią hipersoniczną

FSB zajęła się także naukowcami badającymi aerodynamikę, hiperdźwięki i inne dziedziny, które można wykorzystać w rozwoju broni. Według Smirnowa liczba aresztowań nasiliła się po 2018 r., kiedy Putin w swoim corocznym orędziu o stanie narodu wychwalał nową i wyjątkową broń hipersoniczną opracowywaną przez Rosję.

Jego zdaniem był to sposób służb bezpieczeństwa na pokazanie Kremlowi, że rosyjski postęp naukowy, zwłaszcza ten wykorzystywany do opracowywania broni, jest na tyle cenny, że „szukają go wszystkie zagraniczne służby wywiadowcze na świecie”.

Maksym Kolker, syn wybitnego rosyjskiego fizyka Dmitrija Kolkera, z Nowosybirska, powiedział, że kiedy FSB przeszukało mieszkanie jego ojca, szukało kilku prezentacji, które wykorzystywał podczas wykładów wygłaszanych w Chinach.\