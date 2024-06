Matka słynnego Pelego nie żyje, miała ponad 100 lat

"To było 101 lat inspirującej historii życia" - czytamy w oświadczeniu, w którym klub Santos złożył hołd kobiecie, która "dla dobra swojej rodziny stawiała czoła nieskończonym przeciwnościom losu". "Spoczywaj w pokoju, Królowo. Miłość, podziw i wdzięczność narodu Santos są wieczne" - podkreślono.

Pelé i rekord mundialu

Celeste Arantes do Nascimento urodziła się w 1923 r. w Minas Gerais, jej matka zmarła po porodzie swego dziesiątego dziecka, które również zmarło. W 1939 r. wyszła za starszego od siebie o 10 lat lat piłkarza. Dwa lata po ślubie, gdy Celeste Arantes do Nascimento miała 18 lat, na świat przyszedł chłopiec znany później na całym świecie jako Pelé. Na miesiąc przed swoją śmiercią Pelé w dniu setnych urodzin swojej matki dziękował jej za to, że uczyła go wartości miłości i pokoju.

Edson Arantes do Nascimento, znany jako Pelé, wystąpił w 91 oficjalnych meczach reprezentacji Brazylii, strzelając 77 bramek. Występował na mundialach w 1958, 1962, 1966 i 1970 r., trzykrotnie zdobywając z drużyną tytuł mistrzowski. Łącznie na MŚ zagrał w 14 spotkaniach i zdobył 12 goli. W latach 1995-98 pełnił funkcję ministra sportu Brazylii. Zmarł 29 grudnia 2022 r. w wieku 82 lat. Jest uważany za najlepszego piłkarza wszech czasów.