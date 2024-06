Alimenciarze zalegają swoim dzieciom ponad 15 mld złotych

Już prawie 15,5 mld złotych wynoszą łączne zaległości alimentacyjne Polaków. Ma je 290 tys. osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. Dziewięćdziesiąt cztery procent z nich to mężczyźni – wynika z raportu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

Reklama

Sześćdziesiąt pięć procent dłużników alimentacyjnych mieszka w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców. Najwięcej na Śląsku (36 655 osób), na Mazowszu (34 849 osób) i na Dolnym Śląsku (26 777 osób). Średni dług alimentacyjny wynosi 53 tys. złotych.

Biorąc pod uwagę zaległości z innych rejestrów, Funduszu Alimentacyjnego, a także koszty społeczne, to dług alimentacyjny wynosi ok. 40 mld złotych Justyna Żukowska-Gołębiewska z Koalicji na rzecz poprawy spraw alimentacyjnych

Zdaniem ekspertów kwota długów alimentacyjnych jest niedoszacowana. – Biorąc pod uwagę zaległości z innych rejestrów, Funduszu Alimentacyjnego, a także koszty społeczne, to dług alimentacyjny wynosi ok. 40 mld złotych. I co miesiąc zwiększa się o kolejny milion – mówi „Rzeczpospolitej” Justyna Żukowska-Gołębiewska z Koalicji na rzecz poprawy spraw alimentacyjnych, psycholożka.

Jak wskazuje, z Funduszu Alimentacyjnego korzysta obecnie około miliona dzieci, ale zdecydowana większość rodziców, których dzieci nie otrzymują alimentów, w ogóle nie składa wniosków, bo wie, że z uwagi na próg dochodowy (1209 zł na osobę w rodzinie) raczej z niego nie skorzysta. – Matka, by zapewnić dziecku byt, szuka sobie dodatkowej pracy. A to oznacza, że kiedy ona pracuje na dwóch etatach, dziecko jest samo w domu. Musi się szybko usamodzielnić, czasami dorasta zbyt szybko. To są właśnie społeczne koszty niealimentacji – mówi Żukowska-Gołębiewska.