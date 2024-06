Brytyjskie Stonehenge spryskane farbą przez pseudoekologów. „To hańba”

Zwykli ludzie mogli spacerować po kamiennym kręgu znajdującym się w południowej Anglii do 1977 roku, kiedy to został on ogrodzony w obawie przed uszkodzeniami spowodowanymi gwałtownym wzrostem liczby odwiedzających.

Destrukcyjne protesty ekologiczne organizacji Just Stop Oil

Just Stop Oil zyskała rozgłos w Wielkiej Brytanii dzięki destrukcyjnym protestom ekologicznym. Aktywiści tej organizacji blokują główne drogi, zakłócają wydarzenia kulturalne i sportowe, a nawet wylali zupę na słynny obraz Vincenta Van Gogha.

Czytaj więcej Ekologia Inwazja „przyklejonych”: słynne muzea bezbronne wobec nowej formy protestu Aktywiści ekologiczni, starający się zwrócić uwagę świata na problem zmian klimatycznych, przyklejają się do dzieł sztuki w znanych muzeach. Władze tych instytucji na razie są bezradne wobec takiej formy protestów.

Grupa chce w ten sposób przekonać rząd Wielkiej Brytanii, aby zaprzestał wydobycia i spalania ropy, gazu i węgla do 2030 roku.