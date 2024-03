ReImagine TALKS. Rozmowa o migracji z Antóniem Vitorino

ReImagine MIGRATION to kolejny odcinek ReImagine TALKS, serii podcastów wideo zainicjowanych przez organizację Re-Imagine Europa wraz z czołowymi partnerami medialnymi, prezentujących niektórych z najbardziej innowacyjnych, wpływowych i oryginalnych myślicieli naszych czasów. Gospodarzami serii są Erika Stäel von Holstein i Luca De Biase, odpowiednio dyrektorka generalna i dyrektor ds. badań w RIE. W poprzednich odcinkach przeprowadzono rozmowy na temat kapitalizmu (Reimagine Capitalism) z profesor Rebeccą Henderson, władzy (Reimagine Power) z profesorem Manuelem Castellsem, zaufania (Reimagine Trust) z internetową pionierką Lisą Gansky, etyki (Reimagine Ethics) z profesorem Jeroenem van den Hovenem, narracji (Reimagine Narratives) z profesorem Marcinem Napiórkowskim, podatków (Reimagine Taxation) z profesor Ritą de la Feria, informacji (Reimagine Information) z profesorem Dino Pedreschim, rolnictwa (Reimagine Agriculture) z profesor Louise Fresco oraz demokracji (Reimagine Democracy) z sir Geoffem Mulganem.

Migracja to obszar polityki, w którym nasza percepcja jest bardzo odległa od rzeczywistości, ale nie można ich ignorować. Musimy zajmować się równolegle jednym i drugim. Migranci i społeczności przyjmujące muszą budować wzajemną relację opartą na interakcji i zaufaniu. To prawdziwe wyzwanie — mówi António Vitorino.

Ludzie migrują od zarania dziejów

Migracja jest jednym z najstarszych zjawisk w historii ludzkości. Ludzie migrują od zarania dziejów. Zapytany o naturę migracji António Vitorino, portugalski prawnik i polityk, a w przeszłości również dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i komisarz UE ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, natychmiast podkreśla, że ludzie od niepamiętnych czasów przenosili się do różnych miejsc w poszukiwaniu lepszego życia. Migracja zawsze była stałym elementem rzeczywistości. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie w związku z ruchami migracyjnymi w XIX i XX wieku większość ludzi ma europejskie korzenie. Ludzie migrują w poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia, z powodów uczuciowych bądź w celu ucieczki od biedy, źle sprawowanych rządów i zmian klimatycznych, ale najczęściej do migracji prowadzi kombinacja różnych czynników.

António Vitorino przyznaje, że migracja jest jednym z najbardziej polaryzujących tematów w krajach Północy, i podkreśla potrzebę przeciwdziałania radykalnym narracjom za pomocą faktów: Musimy zwracać uwagę na rzeczywistość i statystyki, a także zwalczać wszelkie zniekształcenia obrazu migracji wprowadzane przez określone narracje. W Europie istnieje narracja na temat domniemanej inwazji migrantów, jednak to Azja jest kontynentem, w których migrantów jest więcej. Ponadto przepływu między krajami Południa są znacznie istotniejsze niż te z południa na północ.