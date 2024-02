Embargo na wschodnie zboże i walka z Zielonym Ładem. Premier po rozmowach

Czytaj więcej Transport Protest rolników trwa. Drogi ekspresowe zablokowane całodobowo Protesty rolników w całym kraju nie ustępują. Jak podała policja, w środę z rana rolnicy zablokowali całodobowo drogę ekspresową S7. Trasa ma być zamknięta do 10 marca. Kierowcy nie przejadą też S3 – protest może tam potrwać aż do 20 marca.

Poinformował też, o rozmowach premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Zdaniem Tuska zadeklarował on, że do czasu rozwiązania spraw na poziomie europejskim możliwe jest zamknięcie granicy polsko-ukraińskiej na handel towarami. – To będzie miało swoje konsekwencje bo będzie to zamknięcie obustronne – powiedział Tusk. – To nie jest najlepsze rozwiazanie, ale musimy je mieć na uwadze.