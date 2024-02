- Nic z naszych postulatów nie zostało zrealizowane i spełnione — mówił Kondrów pytany o porozumienie zawarte przez protestujących rolników z rządem.



20 lutego w całej Polsce protestować będą rolnicy. Protestujący domagają się odejścia UE od „Zielonego ładu", a przede wszystkim zablokowania napływu taniej żywności z Ukrainy do Polski. Rolnicy będą, w ramach protestu, blokować m.in. granicę z Ukrainą.



Wołodymyr Zełenski mówiąc o protestach stwierdził, że są one „polityką” i przekonywał, że przez Polskę przepływa tylko 5 proc. żywności eksportowanej przez Ukrainę.



Lider protestujących rolników: Premier Donald Tusk nas ignoruje

- Rolnik jest uparty i nie ustąpi. Nas zalewa zboże z Ukrainy. Nam się mówi, że jesteśmy przeciw Ukrainie. Absolutnie. My pierwsi wyciągnęliśmy pomocną dłoń do braci z Ukrainy. A dziś jesteśmy przez nich krzywdzeni — mówił Kondrów, który dodał, że żywność z Ukrainy sprowadzają do Polski „mafie”.



Lider podkarpackiej „Oszukanej wsi” mówił też, że rolnicy są rozczarowani nowym rządem.