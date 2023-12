Dlaczego zmarła 14-letnia Natalia z Andrychowa? Są wyniki sekcji zwłok

Sekcja zwłok zmarłej została przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

14-letnia Natalia wyszła z domu we wtorek, 28 listopada około godz. 8 rano, by jak zawsze pojechać do szkoły, do Kęt. W drodze na przystanek poczuła się źle. - Zadzwoniła do ojca mówiąc mu, że „ma mroczki przed oczami”, że nie jest w stanie iść i nie wie gdzie jest - mówi nam osoba związana ze śledztwem.

Ojciec zaczął szukać córki na własną rękę, kiedy to się nie udało, pojawił się na komisariacie policji w Andrychowie. Była godz. 10:30. Powiadomienie o zaginięciu dziecka policja przyjęła o godz. 11:30 a więc godzinę później. Dlaczego, skoro sprawa wyglądała alarmująco? To ma wyjaśnić kontrola jaką wszczęto - w KWP w Krakowie i KGP.

Dlaczego policja z Andrychowa nie mogła zlokalizować telefonu 14-latki?

Pod adresem policji padają zarzuty, że policja mogła łatwo namierzyć telefon Natalii i ją szybko zlokalizować. - Takich możliwości technicznych nie ma komisariat policji w Andrychowie. Zgłoszenie musi iść do Komendy Wojewódzkiej w Krakowie - wyjaśnia nam jeden z policjantów. Tym bardziej, że rodzina dziewczynki ma dobre opinie i nie było powodu przypuszczać, że dziecko chciało zrobić sobie wagary w szkole. - Nasze działania trzeba wyjaśnić i ocenić, ale dopiero od momentu zgłoszenia ojca - podkreśla jeden z policjantów.

Dlaczego dyżurny policji w Andrychowie nie zgłosił sprawy do jednostki w Krakowie? - kontrola ma umożliwić odpowiedź na to pytanie.



Dziewczynkę, leżącą na ziemi, niedaleko sklepu, znalazł przypadkowy mężczyzna dwie godziny od przyjęcia zgłoszenia poszukiwania na policji. Leżała przy ogromnej reklamie w okolicach parkingu lokalnego marketu. Prokuratura, na podstawie wyników sekcji zwłoki i biegłych będzie ustalać, czy dziecko można było uratować w tych, być może kluczowych dla życia, dwóch godzinach.