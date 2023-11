Od połowy 2021 r. na wyposażeniu policji znajduje się narkotest AquilaScan WDTP-10. Policjanci sięgają po niego, gdy kierowca podejrzanie się zachowuje oraz wtedy, gdy dochodzi do wypadku.

Pozytywny wynik skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy i przewiezieniem kierowcy na badanie krwi. Do momentu otrzymania wyników kierowca nie ma uprawnień. Trwa to do 30 dni, jednak – jak donoszą kierujący – ten termin jest przekraczany.

Okazuje się, że testy mogą wykazać narkotyki u osób, które ich nie zażywały. Powodów może być wiele – od przyjmowania leków, wypicie kawy, poprzez złe warunki przechowywania testu, aż do wykonania go niezgodnie z instrukcją. Zdaniem dystrybutora testu większość błędnych wyników jest efektem niewłaściwego przeprowadzania badań. Sprzęt kupiono podczas pandemii, a policjanci byli szkoleni online.