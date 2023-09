Siedmiolatka w dniu urodzin znalazła na spacerze 2,95-karatowy diament

Do niezwykłego odkrycia doszło podczas wizyty w parku stanowym Crater of Diamonds w Murfreesboro w stanie Arkansas.

Reklama

Siedmioletnia Aspen Brown natknęła się na 2,95-karatowy brązowy diament wielkości zielonego groszku.

- Zrobiło jej się gorąco i chciała usiąść na chwilę, więc podeszła do kilku dużych skał. Następną rzeczą, jaką pamiętam, było to, że biegła do mnie, mówiąc "Tato! Tato! Znalazłam jeden!" - relacjonował ojciec dziewczynki.

Aaron Palke, naukowiec z Gemological Institute of America (GIA), powiedział portalowi Insider, że znalezienie kamienia tej wielkości w obszarze poszukiwań diamentów o powierzchni 14 hektarów jest "wyjątkowo rzadkim" znaleziskiem.