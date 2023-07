Interwencja policji w szpitalu. Pani Joanna: Poczułam, że nikt mnie nie chroni, że jestem sama

- Dużo kosztowało mnie zdobycia się na to, żeby podzielić się tą historią. Nie było to łatwe. Przyznaję, że się długo nad tym zastanawiałam, ale zdecydowałam się to zrobić właśnie dlatego, żeby wreszcie coś zrobić z tym tabu wokół hasła aborcja. To się dzieje, to się dzieje częściej niż bardzo wiele osób ma świadomość. Nie powinno się o tym mówić właśnie w atmosferze strachu i terroru. Wszystkie kobiety, które się na to decydują, nie powinny czuć, że muszą się ukrywać i się bać. Nie powinny się czuć napiętnowane -tłumaczy.

Pani Joanna jest świadoma, że "prawa nie da się zmienić z dnia na dzień", ale liczy, że jej historia będzie przykładem na to, że "prawo nie może być łamane, a policjanci nie mogą być ponad prawem".

Reprezentująca kobietę adw. Kamila Ferenc zapowiedziała, że będzie dochodzić rekompensaty finansowej i przeprosin od wszystkich zaangażowanych funkcjonariuszy publicznych.

- Będę chciała też zakwestionować działanie lekarki, od której zaczął się ten cały cykl zdarzeń - zapowiedziała.