Francja: Szósta noc zamieszek. Babcia zabitego nastolatka apeluje o zakończenie protestów

- Nahel nie żyje. Moja córka jest stracona... nie ma już w niej życia - dodała.

Zamieszki we Francji: Najpoważniejszy kryzys od protestów ruchu "Żółtych kamizelek"

Zamieszki po śmierci 17-latka to najpoważniejsze protesty społeczne we Francji od czasu protestów ruchu "Żółtych Kamizelek" pod koniec 2018 roku. Wówczas protesty miały tło ekonomiczne.



Od początku roku we Francji dochodziło też do protestów w związku z forsowaną przez Macrona i francuski rząd reformą wieku emerytalnego, podnoszącą wiek przejścia na emeryturę z 62 do 64 lat. W połowie kwietnia, w związku z protestami przeciwko reformie i strajkami przetaczającymi się przez kraj, Macron dał sobie 100 dni na doprowadzenie do pojednania i ponowne zjednoczenie podzielonego kraju - przypomina Reuters.



W nocy z niedzieli na poniedziałek do najpoważniejszych rozruchów doszło w Marsylii, gdzie policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć uczestników zamieszek. W kilku punktach w mieście doszło do starć protestujących z policją.



Do zamieszek doszło też w Paryżu, Nicei i Strasburgu. W Paryżu sześć budynków miało zostać uszkodzonych, a w starciach z protestującymi rannych zostało pięciu policjantów.