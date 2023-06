Oddział ginekologiczno-położniczy zatrudnia aż 20 lekarzy. W odpowiedzi przesłanej „Rzeczpospolitej” zapewnia: „Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą, ani w 2005 r., ani później nie padła żadna oficjalna deklaracja ze strony szpitala, że w naszej placówce nie będą wykonywane zabiegi terminacji ciąży. Z informacji posiadanej przez Dyrektora szpitala wynika, że nie było w naszej placówce przypadku, w którym powoływano się na klauzulę sumienia. W szpitalu wykonywane są wszystkie procedury medyczne zgodne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną a także z przepisami prawa. Naszą misją zawsze było, jest i będzie ratowanie zdrowia i życia ludzkiego”. Dlaczego więc co najmniej od pięciu lat nie wykazuje aborcji? „Ponieważ w raporcie, który przesyłamy każdego roku, nie ma takiej pozycji” – odpowiada „Rz” szpital. I dodaje:

„NFZ pyta nas m.in. o to ile przyjęliśmy porodów, ile wśród nich było fizjologicznych, a ile zakończyło się cięciem cesarskim. Pytają o to, ile noworodków zmarło, czy też ile było poronień samoistnych”. Nie podaje jednak, czy aborcje wykonuje.

Rzecznik praw pacjenta, który prowadził postępowanie w tej sprawie, stwierdził liczne naruszenia praw pacjentki, ale nie badał, czy lekarze stosują tzw. klauzulę sumienia. – Sprawa dotyczyła realnego zagrożenia życia i w konsekwencji śmierci ciężarnej pacjentki w tym szpitalu. Nie wpływały do nas również skargi pacjentek na tę placówkę w zakresie klauzuli sumienia – podkreśla Jakub Gołąb, rzecznik biura RPP. I dodaje, że „klauzula sumienia nie ma zastosowania, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia”.

Wiele pytań w sprawie śmierci 33-letniej Doroty

W sprawie jest wiele pytań, które stawia również mec. Jolanta Budzowska. – Dlaczego w dokumentacji medycznej ciężarnej pani Doroty wpisano przyjęcie do hospitalizacji na 17 tygodni, a więc do końca okresu ciąży, skoro nowotarski szpital nie ma oddziału neonatologicznego o wysokiej referencyjności, który jest wymagany, gdyby zakładać urodzenie wcześniaka? – wskazuje pełnomocniczka. Pani Dorocie nie wykonano dodatkowych badań, m.in. PCT, które mogłyby pomóc w zdiagnozowaniu jej stanu pod kątem sepsy. – Co więcej, ordynator nie zgodził się na przeniesienie pani Doroty do szpitala w Krakowie lub Bochni, o co zwracała się pacjentka, bo jak tłumaczył mężowi, „transport zagrażałby życiu i zdrowiu pacjentki”.